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بوجاتشار بطل المرحلة الثانية في «طواف الأندلس»

بوجاتشار بطل المرحلة الثانية في «طواف الأندلس»
18 فبراير 2023 10:19

 
مدريد (وام)

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واصل السلوفيني تادي بوجاتشار دراج فريق الإمارات انتصاراته، وحقق الفوز الخامس على التوالي في السباقات التي يخوضها، بإحرازه لقب المرحلة الثانية من طواف الأندلس، التي امتدت لمسافة 156كم من ديزما إلى ألكالا لاريال، وكان بوجاتشار قد حقق لقب المرحلة الأولى.
وتجدد النزال الذي ميز الجزء الأخير من عام 2022 بين بوجاتشار والدراج الإسباني أنريك ماس في الصعدة الأخيرة المرصوفة بالحصى، قبل الوصول بثلاثة كيلومترات، وتمكن الدراج السلوفيني بوجاتشار من حصد الفوز السادس للفريق.
كما تمكن كابتن فريق الإمارات من السيطرة على الموقف، إلى أن وصل إلى التلة الأخيرة، حيث تقدم مرة أخرى معززاً صدارته للتصنيف العام.

الإمارات
فريق الإمارات للدراجات
تادي بوجاتشار
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