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نابولي يقتل «الكالشيو»!

نابولي يقتل «الكالشيو»!
18 فبراير 2023 09:38

 
روما (أ ف ب) 

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واصل نابولي الغريد خارج السرب، والزحف نحو لقبه الأول منذ عام 1990، بفوزه على مضيفه ساسوولو 2-صفر، في افتتاح المرحلة الثالثة والعشرين من بطولة ايطاليا لكرة القدم.
ويدين فريق المدرب لوتشانو سباليتي بفوزه الى الجورجي المتألق خفيتشا كفاراتسخيليا والمهاجم النيجيري فيكتور أوسيمهن اللذين سجلا الهدفين في الدقيقتين 12 و33.
وهي المباراة الثالثة توالياً التي يمنح فيها الثنائي «كفارا» وأوسيمهن التقدم لنابولي، حيث منحه الجورجي التقدم في المباراتين ضد سبيتسيا وكريمونيزي «نتيجة واحدة 3-صفر»، وأضاف النيجيري ثنائية في المباراة الاولى، وسجل الثاني في الثانية قبل أن يضيف المقدوني الشمالي إليف إلماس الثالث.
ورفع «كفارا» الذي احتفل الأحد الماضي بعيد ميلاده الثاني والعشرين رصيده الى 10 أهداف، مع 11 تمريرة حاسمة في 19 مباراة خاضها حتى الآن في موسمه الأول في «سيري أ»، و12 مع 14 تمريرة حاسمة في 24 مباراة، ضمن جميع المسابقات.
وعزز أوسيمهن صدارته لترتيب الهدافين بهدفه الثامن عشر في 19 مباراة.
وهو الفوز الـ20 لنابولي هذا الموسم، والسابع توالياً، منذ خسارته الوحيدة هذا الموسم أمام الإنتر صفر-1 في المرحلة السادسة عشرة، فعزز صدارته برصيد 62 نقطة بفارق 18 نقطة مؤقتاً أمام أقرب مطارديه إنتر ميلان بطل الموسم قبل الماضي.
ويقدّم النادي الجنوبي أداء رائعاً هذا الموسم في سعيه المستمر للفوز بلقبه الثالث في «سيري أ»، والأول منذ العام 1990، حين قاده الراحل الأسطورة الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا إلى لقبه الثاني في تاريخه بعد الأول عام 1987.
واستعد نابولي جيدا لرحلته إلى ألمانيا الثلاثاء المقبل لمواجهة أينتراخت فرانكفورت في ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.
في المقابل توقفت صحوة ساسوولو في الآونة الأخيرة، ومني بخسارته الاولى في مبارياته الخمس الأخيرة، بعد انتصارين مدويين على ميلان وأتالانتا برجامو وتعادلين مع مونتسا وأودينيزي، فتجمد رصيده عند 24 نقطة في المركز الخامس عشر.

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