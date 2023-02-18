«البطل» يسقط أمام «الكناري»



القاهرة (أ ف ب)

ألحق شبيبة القبائل الجزائري الخسارة بضيفه الوداد المغربي حامل اللقب 1-صفر، في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، فيما أخفق الزمالك المصري في الفوز للمرة الثانية توالياً بتعادله السلبي مع مضيفه المريخ السوداني.

ونجح ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي في تحقيق الفوز الثاني على التوالي، بإسقاطه مضيفه كوتون سبور الكاميروني 3-1.

على ملعب «5 جويليه»، لم يقدم الوداد الأداء المنتظر منه، ودشن حملة الدفاع عن اللقب بطريقة عرجاء، اثر سقوطه أمام شبيبة القبائل بهدف نظيف في «ديربي» مغاربي.

ورفع الفريق الجزائري رصيده إلى أربع نقاط من مباراتين في صدارة المجموعة الأولى، فيما يملك الفريق المغربي مواجهة مؤجلة مع فيتا كلوب الكونغولي الديمقراطية من الجولة الأولى الى الثالث من مارس المقبل.

ودفع الوداد ثمن تخبطه الفني وعقمه الهجومي، وهذه الخسارة قد تزيد الضغوط على مدربه التونسي المهدي النفطي.

في المقابل، ارتفعت معنويات «الكناري»، وقال صاحب الهدف الوحيد بدر الدين سوياد: حققنا الفوز بفضل تضافر جهود عناصر الفريق، ولا سيما أن الانتصار جاء على حساب حامل اللقب الذي قدم مباراة مميزة وقوية.

وسقط الزمالك في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه المريخ بملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي الليبية ضمن المجموعة الرابعة.

وهي النقطة الأولى للزمالك، حامل اللقب خمس مرات آخرها في 2002، والمريخ، وذلك بعد خسارتهما توالياً افتتاحاً بهدف أمام ضيفه شباب بلوزداد الجزائري والترجي التونسي.

وأعرب المدرب البرتغالي للزمالك جيزوالدو فيريرا عن عدم رضاه بنتيجة التعادل، وقال عقب المباراة «كانت المباراة صعبة أمام فريق قوي، والزمالك كان أفضل وتفوق وكانت لنا ركلتي جزاء لم يتم احتسابهما، كما أن عدم التعود على أرضية الملعب الاصطناعي، كان الخصم الثاني لنا مع المريخ».

وأضاف: لا يزال أمامنا 4 مباريات والفريق يبذل قصارى جهده من أجل الفوز والتأهل الى الدور التالي، لدينا ثقة في اللاعبين».

وفي المجموعة الثانية، حقق صن داونز الجنوب أفريقي فوزه الثاني توالياً، عندما أسقط مضيفه كوتون سبور الكاميروني 3-1 في جاروا.

وتصدر صن داونز، الساعي إلى لقبه الثاني بعد 2016، المجموعة برصيد 6 نقاط.