«القائد» رونالدو.. «رواية نادرة»!



عمرو عبيد (القاهرة)



أعاد البرتغالي الأسطوري، كريستيانو رونالدو، النصر إلى قمة الدوري السعودي، بتمريرتين حاسمتين صنعهما للمرة الأولى منذ ارتداء القميص «الأصفر والأزرق» في يناير الماضي.

وخاض «الدون» 5 مباريات مع «العالمي»، في مختلف البطولات، حمل فيها كلها «شارة القيادة»، وهو حدث «نادر» في «رواية صاروخ ماديرا» الكروية، الذي سجل حتى الآن 5 أهداف، وصنع اثنين بمعدل 1.4 بصمة تهديفية في كل مباراة، وقاد فريقه إلى الفوز في 3 مباريات، مقابل تعادل واحد وهزيمة وحيدة.

وصحيح أن مسيرة «الدون» تؤكد أنه يملك دائماً الدوافع المتجددة التي لا تنتهي، لكن يبدو أن دور «القائد» له «سحر خاص»، خاصة أنه لم يعرف هذا الأمر كثيراً، خلال رحلة أوروبية امتدت طوال 20 عاماً!

ومع استخدام العد العكسي الزمني، ورغم عودته إلى فريقه السابق مانشستر يونايتد بضغط وإلحاح من السير الأسطوري أليكس فيرجسون ومباركة إدارة «الشياطين»، إلا أن رونالدو لم يبدأ أساسياً حاملاً شارة قيادة «اليونايتد» إلا مرتين فقط، والغريب أن الفريق خسرهما، حيث جاءت الأولى بهدف أمام وولفرهامبتون مطلع يناير 2022، قبل أن يخسر الأخيرة على يد أستون فيلا 1-3 في نوفمبر من العام الماضي، وكان المدافع هاري ماجواير «كابتن» رونالدو في أغلب مبارياته، خلال فترته الثانية مع «الشياطين»، وحال غيابه كان مواطنه البرتغالي برونو فيرنانديز، الذي يصغره بـ10 سنوات، يحمل الشارة!

ورغم أن صفقة انتقاله إلى يوفنتوس كانت «تاريخية ولافتة» عام 2018، إلا أنه لم يحمل شارة «السيدة العجوز» طوال 134 مباراة، حيث تبادل المدافعان المخضرمان كيلليني وبونوتشي قيادة «الدون» خلال تلك السنوات، والغريب أنه رغم تأكيد التقارير عام 2020، أن 21 نوفمبر سيشهد هذا الحدث «النادر»، إلا أن المدرب بيرلو منح قيادة الفريق أمام كالياري إلى الكولومبي كوادرادو، وقبلها كاد كريستيانو يحصل عليها، بعد خروج بونوتشي للتبديل أمام أودينيزي منتصف ديسمبر 2019، إلا أن «الدون» تركها إلى الفرنسي ماتويدي رغم تسجيله هدفين آنذاك.

وخلال فترته «الأسطورية» مع ريال مدريد، حطم رونالدو عشرات الأرقام القياسية، وبات الهداف التاريخي لـ«الملكي» في جميع المسابقات بـ450 هدفاً، إلا أنه كان «السادس» في ترتيب قادة «البلانكوس» بين 2010 و2015، ثم أصبح «ثالثاً» خلال سنواته الأخيرة في مدريد.

وعبر 438 مباراة لم يبدأ «الدون» بـ «شارة القيادة»، إلا في 7 مباريات، والغريب أن أغلبها في الحقبة الأولى قبل 2015، وقت وجود راؤول وكاسياس، لأن «العملاق» سيرجيو راموس قبض بكل قوة عليها في الحقبة الثانية، علماً بأن راؤول كان «الكابتن» في أول ظهور له عام 2009، عندما سجل هدفاً من ركلة جزاء في شباك ديبورتيفو لاكورونا، وكان يناير 2013 شاهداً على واقعة لم تتكرر كثيراً، عندما بدأ كريستيانو «قائداً» في مباراتين بينهما فترة قصيرة، عندما فاز على ريال سوسيداد في «الليجا» وسجل هدفين، ثم التعادل مع برشلونة في كأس الملك.

وبالطبع لم يكن ممكناً أن يُفكّر رونالدو، الشاب الصغير، في شارة قيادة «اليونايتد»، خلال تواجد «الأباطرة» روي كين وجاري نيفيل ثم جيجز وروني، وربما لا يذكر «الدون» نفسه أن أول ظهور له، تحت شعار سبورتينج لشبونة البرتغالي في أغسطس 2002، بديلاً أمام إنتر ميلان الإيطالي في تصفيات دوري الأبطال، كان في ظل «الكابتن» بيدرو باربوسا نجم الوسط المهاجم آنذاك، في سنواته الأخيرة في الملاعب، ولم يُحقق باربوسا الكثير من الإنجازات، ومكتفياً كذلك بخوض 22 مباراة مع منتخب البرتغال مُسجلاً 5 أهداف.