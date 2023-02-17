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«الفيفا» يتبرع بمليون دولار لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا

سوريون يعيشون في خيام مؤقتة بجندريس شمال غرب سوريا بعد الزلزال (أ ف ب)
18 فبراير 2023 01:07

القاهرة (الاتحاد) 

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أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» أنه سيقدم مليون دولار في صورة مساعدات إنسانية طارئة في أعقاب الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، وأودى بحياة أكثر من 43 ألف شخص، وترك الكثيرين من دون مأوى، في ظل درجات حرارة شديدة البرودة. 
وذكر الاتحاد عبر موقعه الرسمي، أمس، أنه بعد التشاور مع الاتحادين التركي والسوري لكرة القدم إلى جانب منظمات غير حكومية محلية ودولية، سيتم استخدام الدعم المالي في شراء وتوزيع المواد الإنسانية الأساسية، إضافة إلى توفير المأوى والحماية المؤقتة والطارئة. 
وسيواصل «الفيفا» التعاون مع الاتحادين التركي والسوري ومراقبة الوضع واتخاذ أي قرارات بشأن أي إجراء إضافي.

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