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الرياضي

«إمبراطور الوصافة» في «الديربي الأصفر»

(تصوير: أشرف العمرة)
18 فبراير 2023 01:07

معتصم عبدالله (دبي)

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صعد الوصل إلى «وصافة» ترتيب «دوري أدنوك للمحترفين» برصيد 35 نقطة، بفارق «نقطة» عن شباب الأهلي «المتصدر»، عقب فوزه المستحق على جاره النصر 2-0، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب «زعبيل» ضمن «الجولة 17»، والتي شهدت تفوق العين على مضيفه اتحاد كلباء 3-2، وفوز خورفكان «التاريخي» على حساب ضيفه الشارقة 1-0.
وسجل «الثنائي» المالي سياكا سيديبي، والقائد علي صالح ثنائية «الأصفر» في الدقيقتين 59 و85، ليحسم «الأصفر» الديربي بـ«ثنائية»، وهي المرة الثانية في دوري المحترفين التي ينجح فيها الوصل في تحقيق الفوز ذهاباً وإياباً، بعد موسم 2016- 2017.
وغابت الفرص الحقيقية على مرمى الفريقين خلال الشوط الأول، رغم الأفضلية النسبية للوصل الذي واصل الضغط مع بداية الشوط الثاني.
وكاد فابيو ليما أن ينجح في «فك شفرة» دفاع «العميد» من ركنية قابلها بتسديدة مباشرة، مرت قريبة من مرمى أحمد شمبيه في الدقيقة 52، أعقبتها محاولة ثانية، من كرة توغل بها علي صالح داخل منطقة الجزاء، وسدد بقوة وصدها الحارس، وحاول شانكالاي إكمالها داخل المرمى برأسية.
وترجم «الإمبراطور» أفضليته بافتتاح التسجيل، بواسطة المالي سياكا سيديبي، من كرة ذكية أرسلها ليما خلف الدفاع، وهيأها سياكا بصدره، قبل أن يركلها بيسراه داخل الشباك، معلناً الهدف الأول في المباراة في الدقيقة 59، والأول في سجل مشاركات لاعب الوسط في الدوري مع «الأصفر».
وحاول «العميد» العودة إلى المباراة من ركلة حرة قريبة من منطقة الجزاء، نفذها المدافع حمدان الكمالي أرضية قوية، وأبعدها الحارس خالد السناني للركنية في الدقيقة 69.
وعزز «القائد» علي صالح تقدم «الأصفر» بالهدف الثاني، من هجمة معاكسة في الدقيقة 85، من تمريرة ثانية للمتألق فابيو ليما، صاحب تمريرة الهدف الأول، وهو الهدف الثالث من أصل آخر 4 أهداف لعلي صالح في الدوري، جميعها في مرمى الجار النصراوي.
وانطلقت مباريات اليوم الثاني في «الجولة 17»، بعودة العين «الزعيم»، بفوز ثمين أمام مضيفه اتحاد كلباء 3-2، فيما خسر الشارقة أمام خورفكان 0-1، في المباراتين اللتين أقيمتا على ملعبي اتحاد كلباء، وصقر بن محمد القاسمي.
في المباراة الأولى، تقدم العين مرتين بواسطة كايو كانيدو في الدقيقة 21، وسفيان رحيمي في الدقيقة 81، وفي المرتين أدرك «النمور» التعادل بواسطة حبيب الفردان في الدقيقة 47، وألكساندرو سيسالدو من ركلة جزاء في الدقيقة 94، قبل أن يسجل «الهداف» لابا كودجو هدف الفوز «الثمين» في الدقيقة 97، ليمنح فريقه ثلاث نقاط، رفعت رصيده إلى 34 نقطة، في المركز الثالث، مقابل 24 نقطة للنمور «الثامن».
بدوره حقق خورفكان انتصاراً تاريخياً أمام ضيفه الشارقة 1-0، بفضل هدف البرتغالي إيلتون فيليبي في الدقيقة 89، وهو الفوز الأول لـ«النسور» في تاريخ مواجهات الفريقين، ليرفع رصيده إلى 19 نقطة في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد «الملك» في 34، وتراجع إلى المركز الرابع، بعد فقدانه الصدارة لمصلحة شباب الأهلي بـ36 نقطة.

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