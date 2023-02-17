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الرياضي

الإمارات تشارك في بطولة العالم للتزلج على جبال الألب بفرنسا

الإمارات تشارك في بطولة العالم للتزلج على جبال الألب بفرنسا
18 فبراير 2023 01:07

دبي (وام)

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يشارك متزلجان إماراتيان في بطولة العالم للتزلج على جبال الألب في فرنسا، بدعم اتحاد الرياضات الشتوية وبالتعاون مع سكي دبي، ويمثل المتزلجان عبدالله البلوشي وحسن الفردان، المنتخب بين نخبة المتزلجين في العالم في هذه البطولة الذين يبلغ عددهم 600 رياضي من 75 دولة في منتجعات سافويارد في كورشوفيل ومريبيل، في 6 فئات تزلج متنوعة.
وتعد بطولة العالم للتزلج في جبال الألب مسابقة سنوية ينظمها الاتحاد الدولي للتزلج وتعترف بها اللجنة الأولمبية الدولية، وتدير العديد من فئات التزلج على جبال الألب والتزلج الريفي على الثلج والقفز على الجليد وغيرها وفق قواعد المنافسة الدولية.
وقال هامل القبيسي، نائب رئيس اتحاد الرياضات الشتوية: «تعد مشاركتنا في بطولة العالم للتزلج على جبال الألب تاريخية، وسنواصل العمل عن كثب مع رياضيينا لتحقيق مزيد من التطور والإنجازات في هذه الرياضة».
ويتمتع اتحاد الرياضات الشتوية وسكي دبي بشراكة طويلة الأمد ويتعاونان بانتظام تجسيداً لرؤيتهما المشتركة لتعزيز ثقافة الرياضات الشتوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

جبال الألب
فرنسا
الإمارات
بطولة العالم للتزلج
كأس العالم للتزلج
اتحاد الرياضات الشتوية
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