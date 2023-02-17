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لابا يهدي العين «الوصافة» في الدقيقة 97

لابا يهدي العين «الوصافة» في الدقيقة 97
17 فبراير 2023 20:31

 
معتز الشامي (دبي)

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اقتنص العين فوزاً ثميناً أمام اتحاد كلباء بملعبه 3-2، في مباراتهما ضمن «الجولة 17» من «دوري أدنوك للمحترفين»، وبهذا الفوز رفع «الزعيم» رصيده إلى «النقطة 34» في المركز الثاني، بينما ظل «النمور» في المركز الثامن وله 24 نقطة.
جاءت المباراة «مجنونة»، وظلت النتيجة «معلقة» حتى الثواني الأخيرة التي شهدت نجاح لابا كودجو في إحراز الهدف الثالث بمهارة فردية، ليكون صاحب «ثنائية» في اللقاء، كما رفع رصيده إلى 20 هدفاً في صدارة هدافي البطولة هذا الموسم، و79 هدفاً مع «الزعيم».
سجل أهداف العين كل من كايو كانيدو في الدقيقة 21، وسفيان رحيمي في الدقيقة 81، ولابا كودجو في الدقيقة 97، بينما سجل هدفي أصحاب الأرض، حبيب الفردان في الدقيقة 47، وألكسندرو سيكالدو في الدقيقة 93.
سيطر «البنفسج» على مجريات الشوط الأول، وافتتح كايو كانيدو، التسجيل من تمريرة لابا، مسجلاً هدفه الثاني هذا الموسم، بينما كان هدفه الأول أيضاً في شباك اتحاد كلباء في الدور الأول، وشهد الشوط إضاعة فرص عدة محققة لـ «الزعيم».
وفي بداية الشوط الثاني، أحرز حبيب الفردان هدف التعادل من رأسية في الدقيقة 47، ليصبح «الهدف 12» الذي يسجله «النمور» في الشوط الثاني من آخر 14 هدفاً.
ووضع سفيان رحيمي العين في المقدمة، بهدف من «الطراز العالمي» في الدقيقة 81، ليصل إلى هدفه الرابع أمام اتحاد كلباء في الدوري، وهو أكثر فريق هز اللاعب شباكه بالدوري، بينما رفع رصيده الشخصي هذا الموسم إلى 9 أهداف، متجاوزاً حصيلته التهديفية في الدوري الموسم الماضي التي بلغت 8 أهداف.
وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، سجل ألكسندرو سيكالدو، هدف تعادل اتحاد كلباء من ضربة جزاء، إلا أن لابا كودجو رجح كفة العين بالهدف الثالث في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع بمهارة فردية، عندما أطلق تسديدة قوية هزت شباك «النمور». 

دوري أدنوك للمحترفين
اتحاد كلباء
العين
لابا كودجو
كايو كانيدو
حبيب الفردان
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