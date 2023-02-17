خورفكان «فوز تاريخي» على الشارقة



فيصل النقبي (خورفكان)



حقق خورفكان فوزاً تاريخياً على الشارقة بهدف أحرزه إيلتون فيليبي في الدقيقة 89 من اللقاء الذي أقيم على استاد صقر بن محمد القاسمي، ضمن «الجولة 17» من «دوري أدنوك للمحترفين، ورفع «النسور» رصيده إلى 19 نقطة، فيما تجمد رصيد «الملك» عند 34 نقطة، ويعد الفوز هو الأول لخورفكان على الشارقة في «عصر الاحتراف».

شهد الشوط الأول إصابة قوية للبوسني بيناتيش لاعب الشارقة حرمته من إكمال اللقاء، وشارك ماجد حسن بدلاً منه في الدقيقة 15، ورغم أفضلية «الملك» في الشوط الثاني، فإن «النسور» اقتنص هدفاً قاتلاً بتوقيع إيلتون فيليبي.