المريخ والزمالك.. تعادل باتجاه الهاوية

بنغازي (د ب أ)

خيم التعادل السلبي على مواجهة المريخ السوداني وضيفه الزمالك المصري، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

ولم ينجح الفريقان في هز الشباك طوال 90 دقيقة، ليحصدا أول نقطة في مشوارهما بالبطولة.

وكان الزمالك قد استهل مشواره بالخسارة أمام شباب بلوزداد الجزائري صفر 1/ في الجولة الأولى، وهي نفس النتيجة التي خسر بها المريخ السوداني أمام مضيفه الترجي التونسي.

وجاءت بداية المباراة متوسطة المستوى وسرعان ما فرض الزمالك سيطرته على مجريات اللقاء .. حيث اعتمد لاعبو الزمالك على الضغط المبكر على لاعبي المريخ من منتصف ملعبهم في محاولة لجعلهم يرتكبون الأخطاء.

في المقابل اعتمد المريخ على التمريرات القصيرة بين اللاعبين وشن الهجمات المرتدة، مستغلاً وجود مساحات في دفاع الزمالك نتيجة الضغط العالي الذي فرضه الفريق الأبيض.

وخلال الربع الأول من الشوط الأول أجبر لاعبو الزمالك لاعبي المريخ على ارتكاب أخطاء التمرير، ولكن فشل لاعبو الزمالك في استغلالها في تهديد مرمى محمد المصطفى حارس المريخ.

في المقابل استطاع فريق المريخ تهديد مرمى الزمالك في فرصتين، الأولى كانت في الدقيقة العاشرة عندما لعبت كرة عرضية قابلها باولو سيرجيو دي سوزا، بتسديدة لكن كرته مرت أعلى العارضة. وجاءت الفرصة الثانية في الدقيقة 13، حيث أهدر دي سوزا فرصة تسجيل هدف التقدم، عندما لعبت ركلة ركنية أحدثت حالة من الارتباك داخل منطقة الجزاء، لتصل إلى دي سوزا الذي سدد كرة قوية أبعدها حسام عبد المجيد.

بعد تلك الهجمة، اضطر لاعبو الزمالك للعودة لوسط ملعبهم لإغلاق المساحات وبدأوا الضغط من منتصف ملعبهم، وهو ما مكن فريق المريخ السوداني من فرض سيطرته على مجريات اللقاء.

وانحصر اللعب في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 20، والتي شهدت فرصة خطيرة للمريخ عندما لعبت ركلة حرة إلى داخل منطقة جزاء الزمالك قابلها ماتيزينيو بتسديدة لكن كرته علت العارضة.

وكاد الزمالك أن يباغت المريخ بتسجيل هدف التقدم في الدقيقة 32، عندما أخطأ سيرجيو رافاييل لاعب المريخ في تمرير الكرة، لتصل إلى سيف فاروق جعفر ليمرر الكرة إلى سيف الدين الجزيري غير المراقب، ليسدد كرة قوية لكنها علت العارضة.

ورد المريخ بفرصة خطيرة في الدقيقة 40، عندما مرر ماتيزينيو كرة بينية إلى الغزولي نوح في الناحية اليسرى على حدود منطقة جزاء الزمالك، لكن نوح سدد كرة أرضية ضعيفة مرت بجوار القائم الأيسر للحارس محمد عواد.

ومر الوقت المتبقي من الشوط الأول دون جديد، قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني أصبح اللعب سجالاً بين الفريقين بحثاً عن تسجيل هدف التقدم.

وكاد المريخ أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 49، عندما سدد دي سوزا كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكنها جاءت بعيدة عن المرمى.

ورد الزمالك في الدقيقة التالية عندما سدد نبيل عماد كرة قوية، تصدى لها محمد المصطفى حارس المريخ ببراعة.

وفي الدقيقة 55 توغل أليكس دا سيلفا بالكرة من الناحية اليمنى حتى دخل منطقة الجزاء، وسدد كرة قوية حولها عواد بصعوبة إلى ركلة ركنية لم تستغل.

وبمرور الوقت فرض الزمالك سيطرته على مجريات اللقاء وتوالت محاولات الهجومية، بحثاً عن إيجاد ثغرة في دفاع المريخ، الذي تراجع لوسط ملعبه واعتمد على شن الهجمات.

ورغم محاولات الزمالك لكنه فشل في تشكيل أي خطورة حقيقية على مرمى المريخ، الذي فشل هو الآخر في تهديد مرمى عواد لينحصر اللعب في وسط الملعب.

وظل اللعب منحصراً في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 70، والتي شهدت فرصة خطيرة للزمالك عندما لعبت ركلة ركنية على داخل منطقة جزاء المريخ، ليبعدها الحارس قبل أن يسددها الجزيري بضربة خلفية مزدوجة أبعدها الدفاع، لترتد إلى سيف فاروق جعفر داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة قوية لكن كرته اصطدمت بالقائم الأيسر.

وأهدر المريخ فرصة هدف مؤكد في الدقيقة 78، عندما لعبت رمية تماس طويلة إلى داخل منطقة جزاء الزمالك حاول مدافعي الزمالك إبعادها لتصل إلى رمضان عجب، الذي قابلها بضربة خلفية مزدوجة لكن عواد تألق وتصدى للكرة قبل أن يشتتها الدفاع.

واستمرت المحاولات الهجومية للفريقين بحثاً عن تسجيل هدف الفوز، ولكنهما فشلا في ذلك ليطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الثاني والمباراة بالتعادل السلبي.