سومر يبيع عواطفه!

برلين (د ب أ)

طالب جوليان ناجلسمان، المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، حارس المرمى يان سومر بأن ينحي عواطفه جانبه عند مواجهة بروسيا مونشنجلادباخ غداً السبت، ضمن منافسات الدوري الألماني «بوندسليجا».

وتعد مباراة الغد هي الأولى لسومر أمام فريقه السابق مونشنجلادباخ، منذ أن انضم إلى بايرن ميونيخ في يناير الماضي.

وأبدى ناجلسمان ثقته في أن سومر سيكون قادراً على: «أن ينحي هذا جانباً ويقدم أداءً قوياً».

وقال ناجلسمان في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الجمعة: «أنا سعيد للغاية به. الأهداف التي تلقتها شباكه في الدوري لم يكن من السهل التصدي لها. ستكون مباراة الغد مباراة من نوع خاص بالنسبة له، حيث إنها أمام ناديه السابق».

وانضم سومر إلى بايرن ميونيخ بعد أن قضى نحو عقد مع مونشنجلادباخ، وذلك لتعويض غياب مانويل نوير الذي يعاني كسراً في الساق تعرض له خلال ممارسة التزلج في فترة الإجازة، وسيغيب عن الملاعب حتى نهاية الموسم.

وعن بقية عناصر الفريق، قال ناجلسمان إنه يفترض جاهزية سيرج جنابري للمشاركة، بينما تحوم الشكوك حول مشاركة كينجسلي كومان.

وقال ناجلسمان: «ننتظر لرؤية ما إذا كان قادراً على المشاركة في التدريبات أم لا قبل أن نقرر». وتعرض كومان للإصابة بعد أن سجل هدف الفوز 1/ صفر في شباك باريس سان جيرمان الفرنسي يوم الثلاثاء الماضي في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا.

وأضاف ناجلسمان أن النجم السنغالي ساديو ماني سيعود إلى تدريبات الفريق بعد غد الأحد: «وسيمكنه المشاركة من جديد بعد أسبوع من عودته إلى تدريبات الفريق».

وغاب ماني عن الملاعب منذ أوائل نوفمبر الماضي بسبب إصابة في الساق.