ويل أول المتأهلين لجائزة «النجمتين الكبرى» في قفز الحواجز



الشارقة (وام)



ضمن الفارس الألماني ديفيد ويل بطاقة التأهيل المبكر للمشاركة بقوة في منافسة الجائزة الكبرى في البطولة الدولية لقفز الحواجز من فئة النجمتين، عقب فوزه بصدارة تأهيلية الجائزة الكبرى برعاية لونجين، والتي أقيمت على الميدان الرملي الخارجي، بمواصفات الجولة الواحدة على حواجز بلغ ارتفاعها 140 سم.

وتنافس في الجائزة 77 فارساً وفارسة، وأكمل الجولة دون خطأ 23 فارساً، وكان عامل الزمن هو الحكم الفصل بين مراكزهم، وافضلهم زمناً الفارس ويل مع جواده «إيسي»، وبلغ 65.58 ثانية، وتوّج من بعده في المركز الثاني الفارس السعودي رمزي الدهامي مع جواده «لاس فيجاس في دي»، وأكمل الجولة في 66.58 ثانية، ونالت جائزة المركز الثالث الفارسة الأردنية سارة حسين مع جوادها «غلادياتور بي»، وأنهت الجولة في 69.45 ثانية.

وافتتحت فعاليات البطولة الدولية من فئة النجمتين، والتي تتزامن مع الحدث الرئيس، وتشتمل على 9 منافسات، وجاءت المنافسة بمواصفات الجولة الواحدة، على حواجز بلغ ارتفاعها 125 سم، وأقيمت على ميدان الصالة المغطاة، برعاية غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وتنافس فيها 68 فارساً وفارسة، وأكمل الجولة من دون خطأ 24 فارساً، وتقدمهم على منصة التتويج ثلاثة من فرسان الإمارات، وأولهم فارسنا الشاب علي أحمد الجنيبي المشارك رقم (9) مع الفرس «دوكلاهوما في دي ال»، وأنهى الجولة في 52.65 ثانية، وتوّج بجائزة المركز الثاني الفارس عبد الله حمد الكربي والجواد «أير أوكرين»، وأكمل الجولة في 55.56 ثانية، وجاز جائزة المركز الثالث الفارس ناصر علي الجنيبي والجواد «أستنوف هيرو زد»، وأكمل الجولة في 55.87 ثانية.

وكسب الفارس الأردني محمد ابوحامور مع الفرس «آيبيا» جائزة سنترو لمنافسة تجميع النقاط بـ «الجوكر» في 47.41 ثانية، من فئة النجمتين على حواجز 125 سم، والحاجز «الجوكر» على ارتفاع 135 سم، وقبل تحدياتها 84 فارساً وفارسة، ونجح منهم في تجميع كامل النقاط «65» نقطة 23 فارساً، وتوّجت بجائزة المركز الثاني الفارسة الإماراتية الناشئة وديمة أحمد الريسي، وجمعت كامل النقاط على صهوة الجواد «دايجويري» في 48.34 ثانية، وحاز جائزة المركز الثالث الفارس العراقي عمر الواسطي والجواد «نيكوتن»، وأنهى مهمة تجميع النقاط في 49.13 ثانية.

وقال حسام زميت، رئيس لجنة التحكيم: «بطولة كأس حاكم الشارقة الدولية من الفئة الرفيعة، تتضمن آخر جولات بطولات الدوري العربي التأهيلي لكأس العالم لقفز الحواجز 2023، وفي ذات الوقت فقد أحسنت إدارة نادي الشارقة للفروسية بإقامة منافساتها على الميدان الرملي الخارجي، لما يعود بالفائدة على الفرسان وتجميعهم النقاط للمشاركة في حدثين مهمين، الأول كأس العالم لقفز الحواجز، والثاني لتجميع النقاط سعياً للتأهل الفردي إلى أولمبياد باريس 2024، وهو ما يتناسب مع إقامة منافسات القفز في الأولمبياد على الميادين الخارجية المكشوفة، وهذه حالة خاصة بعد أن درج نادي الشارقة على إقامة منافسات البطولة من فئة الخمس نجوم، في ميدان الصالة المغطاة بمركزز الشارقة للفروسية خلال السنوات الماضية، كأول نادي يقيم مثل هذا المستوى الرفيع من بطولات القفز على أرضية صالة مغطاة شرق أوسطياً».

وأضاف: «من الملاحظ أن البطولات الدولية لقفز الحواجز في الإمارات، أصبحت تجتذب أعداداً كبيرة من الفرسان والفارسات من دول العالم، وذلك للاستفادة من الفوائد والمزايا التي تتمتع بها البطولات في الإمارات مادياً وفنياً، إضافة إلى الفرص التي توفرها لتأهيل الفرسان للمشاركة في بطولات قادمة، ومنذ انطلاقة أولى منافسات بطولة كأس حاكم الشارقة، وما يتزامن معها، فقد اجتذبت عدداً كبيراً من المشاركين وأفرزت الكثير من النتائج الميدانية المتقدمة، والشكر لإدارة نادي الشارقة للفروسية على مواصلتها القيام بتقديم مثل هذا المستوى المتطور من التنظيم، مع أفضلية متصاعدة في كل عام».

