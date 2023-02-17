الفجيرة تنظم «تحدي اللياقة» في مارس



الفجيرة (وام)



أعلن اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية عن تنظيم بطولة تحدي اللياقة البدنية في الفجيرة من 11 إلى 13 مارس المقبل، بالتعاون مع شركة جينجاك وإشراف لجنة اللياقة البدنية في الاتحاد بالفجيرة، لتكون أولى البطولات التي تنظمها لجنة اللياقة البدنية للاتحاد في الموسم الرياضي الجديد، وذلك في المنشآت الرياضية لنادي الفجيرة للتنس.

جاء الإعلان خلال المؤتمر الصحفي الذي تم تنظيمه في نادي الفجيرة للتنس، بحضور الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، ورئيس لجنة اللياقة البدنية أحمد بن ظبوي الفلاسي، والمدير التنفيذي لشركة جينجاك عبدالله الكسواني، وعبد الرحمن العوضي، ومحمد شاهين الحوسني، عضوي الاتحاد، ومدير اللجنة الفنية أحمد آل علي، والمنسق الاداري طارق عبدالله.

وشهد المؤتمر الكشف عن التفاصيل الفنية والإدارية للبطولة، حيث أشاد الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي بالجهود الرامية لإنجاح البطولة، مرحباً بجميع المشاركين، وأكد أن اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية يحرص على تقدم كل أشكال الدعم الفني واللوجستي لإنجاحها وديمومتها مستقبلاً.

وتقدم رئيس لجنة اللياقة البدنية أحمد بن ظبوي بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وأكد أن البنى التحتية المتميزة التي تشهدها الفجيرة مهدت لتنظيم النسخة الأولى، مشيراً إلى أنها أول بطولة ينظمها الاتحاد بعد البطولات التي أقيمت في دبي العام الماضي.

وأوضح أن لجنة اللياقة البدنية تتطلع لنشر ثقافة ممارسة الرياضة عموما واللياقة البدنية على وجه الخصوص، باعتبارها الأساس لكل رياضة يتم ممارستها، وقال إن هناك خطة فنية معتمدة سيتم الإعلان عنها مستقبلاً تضم بطولات أخرى .

من جانبه، كشف المدير التنفيذي للجنة الراعية والمنظمة عبدالله الكسواني عن قيمة الجوائز الإجمالية للبطولة وتبلغ 200 ألف درهم، مشيراً إلى أن باب التسجيل تم فتحه رسمياً، وشهد إقبالاً كبيراً من الإمارات والسعودية والكويت ومصر ومن روسيا ودول أخرى.

وقال إن المشاركة تأتي دون تأهيل من أجل منح فرصة المشاركة للجميع لمن تبلغ أعمارهم 18 سنة وفوق، للرجال والسيدات، مشيراً إلى أن الهدف تنظيم دوري للياقة البدنية مستقبلاً.