قرعة سوق دبي الحرة لتنس السيدات غداً



دبي (وام)



أعلنت بطولات سوق دبي الحرة للتنس، عن بدء وصول نخبة من أفضل 64 لاعبة تنس في العالم إلى دبي، قبل سحب القرعة الرئيسة «السبت» للبطولة، المقررة من 19 إلى 25 فبراير الجاري.

وتتقدم المشاركات في البطولة البيلاروسية أرينا سابالينكا، الفائزة ببطولة أستراليا المفتوحة الشهر الماضي.

وتتنافس المشاركات على الفوز باللقب في البطولة، البالغ مجموع جوائزها 2.9 مليون دولار، علاوة على 1000 نقطة في تصنيف الرابطة العالمية لمحترفات التنس.

وتجري القرعة الرئيسة في الواحدة ظهراً بقاعة «المجلس» في استاد سوق دبي الحرة للتنس.وتضم القائمة الرسمية للاعبات المشاركات 9 لاعبات مصنفات ضمن أفضل 10 لاعبات في العالم، و5 فائزات ببطولات «جراند سلام» تتقدمهن إيجا شفيونتيك، المصنفة الأولى عالمياً، وسابالينكا، وفيكتوريا أزارينكا، الفائزة ببطولة أستراليا المفتوحة مرتين سابقتين، وإيلينا ريباكينا، الفائزة ببطولة ويمبلدون العام الماضي، ويلينا أوستابينكو، الفائزة ببطولة فرنسا المفتوحة «رولان جاروس» وبلقب بطولات سوق دبي الحرة العام الماضي.

ويجري سحب القرعة بحضور كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة، وراميش سيدامبي، رئيس العمليات في سوق دبي الحرة؛ وصلاح تهلك، مدير بطولات سوق دبي الحرة للتنس، ومجموعة متميزة من الضيوف.