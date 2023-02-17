«أبوظبي لألعاب القوى» يستهدف 10 آلاف مشارك



أبوظبي (وام)



أكد خالد راشد الزعابي رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي لألعاب القوى، أن النادي يستهدف انضمام ومشاركة 10 آلاف عضو، في مختلف الفعاليات الرياضية والمجتمعية التي ينظمها خلال العام الجاري، وذلك تأكيداً لدوره في استقطاب اللاعبين الناشئين، وإعدادهم بالصورة الصحيحة ليكونوا نواة للمنتخبات الوطنية خلال الفترة المقبلة.

وأشار الزعابي إلى أن النادي منذ تأسيسيه العام الماضي، بقرار من سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، بدأ العمل من أجل استقطاب اللاعبين من مختلف الأعمار، وتقديم الدعم لهم بعد التعاقد مع مدربين على أعلى مستوى من أصحاب الخبرات، حيث تمكن من تحقيق لقبين خلال أول 7 أشهر من التأسيس، وهما كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجري، وكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للجري أيضاً.

وقال: نظمنا خلال اليومين الماضيين فعالية مخصصة للأطفال الصغار من الناشئين، بمشاركة 120 لاعباً ولاعبة من مختلف مدارس أبوظبي، ولاقت تجاوباً كبيراً من الجميع، الأمر الذي يعطينا الدافع لتنظيم العديد من البطولات المجتمعية لاستقطاب هذه الفئات.

وفيما يتعلق بالمضمار الجديد الذي تم الكشف عنه، أضاف أن المضمار الجديد، من فئة «كلاس2»، وأنه خلال الشهور الثلاثة المقبلة سيحصل على اعتماد الاتحاد الدولي لألعاب القوى، من أجل تسجيل أي رقم قياسي يتم تحقيقه عليه، ليعتمد رسمياً من قبل الاتحاد الدولي، ويعد ذلك الأمر قفزة كبيرة في مشوار انطلاقة النادي حديث التأسيس.

ووجه الشكر إلى مجلس أبوظبي الرياضي، على دعمه المتواصل واللامحدود من أجل تجهيز النادي، وإعداد كافة الأمور المتعلقة بنجاح فعالياته مثل التعاقد مع المدربين، وتجهيز المضمار الخاص، وغيرها من الأمور الداعمة لعملية الإنشاء، حتى يكون في كامل الجاهزية.

وأوضح رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي لألعاب القوى، أن النادي يواصل العمل من أجل تشكيل جميع لجانه، بعد تسميتها باللجنة المجتمعية، ولجنة المرأة، ولجنة الإعلام، واللجنة العلمية، وسيواصل العمل من أجل تكوين فريق عمل مكتمل الأركان خلال الفترة القليلة المقبلة.

وعن طموح المشاركة في منافسات دولية، أكد أن التفكير في أي مشاركات دولية وقارية لن يكون قبل 5 سنوات، حيث إن الأولويات حاليا تكمن في تأسيس قاعدة ناشئين عالية المستوى للبطولات الآسيوية، أما الأولمبياد فإننا نحتاج إلى 10 سنوات لأعداد أبطال أولمبيين قادرين على المنافسة.

وفيما يتعلق بالتعاون مع أندية خارجية لاستقطاب لاعبين وتبادل الخبرات، قال الزعابي: بدأنا في ذلك، وخلال الفترة الماضية تم توقيع مذكرة تفاهم مع الاتحاد المصري لألعاب القوى لتعزيز العمل المشترك وتأسيس شراكه استراتيجيه تساعد على تنمية وتطوير رياضة ألعاب القوى في الإمارات، ونواصل توقيع المزيد من الاتفاقيات مع العديد من الجهات الخارجية.