بنزيمة يثير الشكوك!



نور إبراهيم (القاهرة)



تزايدت التساؤلات بشأن الجاهزية البدنية لكريم بنزيمة، نجم ريال مدريد الأول وقائد الفريق، والذي عاد إلى الملاعب في يناير الماضي، بعد أن انسحب من كأس العالم الأخيرة بقطر، بسبب الإصابة، ولعب عدداً من المباريات، أعطت الانطباع للإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني، بأنه استعاد مستواه العالي وجاهزيته البدنية، ولكن الإصابة عاودته في فبراير الجاري وغاب مباراتين، ثم عاد أنشيلوتي واستبعده من تشكيلة مباراة أوساسونا غداً في الدوري الإسباني «الليجا»، حسبما ذكرت صحيفة «ماركا»، بعد أن بذل جهداً كبيراً في مباراة إلتشي الأخيرة، والتي انتهت بفوز الريال 4-صفر، سجل منها كريم هدفين من ضربتي جزاء.

وتزايدت مخاوف أنشيلوتي والجهاز الطبي من تكرار إصابة بنزيمة، وباتت هناك خشية من عدم مشاركته أمام ليفربول في ذهاب دورالـ16 لدوري الأبطال الأوروبي «الشامبيونزليج» يوم الثلاثاء المقبل على ملعب «أنفيلد» معقل «الريدز».

ولم يتوقف الأمر عند بنزيمة وحده ، وإنما شمل أيضاً نجم خط الوسط الألماني توني كروس الذي غاب عن التدريبات الجماعية أمس، بسبب شعوره بالإجهاد نتيجة إصابة عضلية، بينما تحسن حال الحارس البلجيكي العملاق تيبو كورتوا، وسيكون جاهزاً لمباراة أوساسونا، كما يعود البرازيلي فينسيوس جونيورمن الإيقاف.

وتقول ماركا في تقريرها إنه لا مجال للخطأ أمام ريال مدريد في مبارياته القادمة، بدءاً من أوساسونا، نظراً لأن الموسم دخل مراحله الحرجة، ولا مجال لفقد المزيد من النقاط في صراع المنافسة على بطولة الدوري، الذي يتصدره حتى الآن برشلونة بفارق 8 نقاط كاملة عن الريال.

وأضافت الصحيفة أن بنزيمة الذي كان أفضل لاعب في الموسم الماضي واستحوذ على جائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم، يعاني هذا الموسم من مشكلات عضلية وإصابات متنوعة تؤثر بقوة على أدائه على أرض الملعب، وعلى معدل لياقته البدنية وتحرمه من الظهور بالمستوى العالي المعروف عنه، وكل هذا - والكلام للصحيفة - يضغط على ريال مدريد في مغامرته الثلاثية على 3 جبهات، ما يتطلب جاهزية جميع اللاعبين من أجل الحفاظ على لقبي الدوري المحلي و«الشامبيونزليج»، إلى جانب المنافسة على كأس الملك، حيث يواجه غريمه اللدود برشلونة في نصف نهائي هذه البطولة في مباراتي ذهاب وعودة.