مؤتمر صحفي للإعلان عن ملتقى الشارقة لـ «قوى المعاقين»



الشارقة (الاتحاد)



يعقد نادي الثقة للمعاقين بالشارقة مؤتمراً صحفياً، السبت، للإعلان عن ملتقى الشارقة الدولي الحادي عشر لألعاب القوى للمعاقين الذي يقام خلال الفترة من 20 إلى 21 فبراير الجاري، برعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة.

يتم خلال المؤتمر الإعلان عن الدول المشاركة في البطولة وعددٍ اللاعبين والفعاليات التي تقام خلال البطولة، كما يتم الإعلان عن الرعاة الرسميين والفرعيين للبطولة.

وأكد طارق سلطان بن خادم رئيس مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين دور الإعلام الفعال في تسليط الضوء على الملتقى وإبراز الجهود التي تبذلها كافة أجهزة الدولة لتقديم الدعم والرعاية الكاملين لفئات ذوي الإعاقة التي أثبتت قدرات وإمكانات كبيرة، ونجحت في تشريف الدولة بالعديد من المحافل الرياضية العالمية، مشيراً إلى أن دولة الإمارات أصبح لها خبرات جيدة في تنظيم أكبر البطولات العالمية مشيراً إلى أن إدارة النادي قد قامت بتنظيم العديد من اللجان الفرعية لكي تظهر البطولة بالمظهر المشرف لإمارة الشارقة.