مظلات كايت سيرف ترتفع في جزر دبي



دبي (الاتحاد)



تحتضن شواطئ «جزر دبي» يومي السبت والأحد منافسات الجولة الثانية من بطولة دبي المفتوحة لألواح التزحلق على المياه بالمظلات «كايت سيرف» التي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ضمن روزنامة الفعاليات في الموسم الرياضي 2022-2023.

وينظم النادي البطولة بإشراف اتحاد الشراع والتجديف الحديث، وبالتعاون مع لجنة الكايت سيرف والتجديف والتزحلق على المياه للموسم السادس على التوالي، حيث بات الحدث متنفساً لمحبي هذه الرياضة وموعداً سنوياً يترقبه عشاق هذا النوع من شغف المغامرة البحرية.

وتشهد الجولة الثانية تنافساً ساخناً يجمع نخبة المتسابقين والمتسابقات من أبطالنا نجوم المنتخبات الوطنية، وممارسي هذه الرياضة من أفراد الجاليات المقيمة، وذلك للفوز بالمراكز الثلاثة الأولى في مسابقات هي توين تيب والاستعراض الحر وهايدروفويل، إضافة إلى مسابقة (وينيج فويل) الفئة المستحدثة والتي انضمت حديثاً للبطولة في نسخة 2023 كمبادرة من نادي دبي الدولي للرياضات البحرية.

وتستقطب بطولة دبي المفتوحة للكايت سيرف نخبة من المصنفين العالميين الأوائل في الجمعية الدولية لرياضة كايت سيرف من أجل الاستعداد في هذه الفترة لعدد من الاستحقاقات الدولية والعالمية بالمنطقة والعالم، وأيضاً نحو الحلم المرتقب بالمشاركة وللمرة الأولى في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية (باريس 2024).

ويطمح نجوم منتخبنا للمنافسة في عدد من الفئات وتطوير مهاراتهم الفردية تحضيراً للمشاركات الدولية المقبلة بعد عودة عناصر المنتخب من الدوحة، والمشاركة في الجائزة الكبرى المفتوحة للاستعراضات الحرة.