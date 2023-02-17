100 لاعب يشاركون في كأس رئيس الدولة للجولف



أبوظبي (الاتحاد)



برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، تحتفل كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجولف، السبت، بانطلاق نسختها الحادية عشرة على التوالي، في ظل مشاركة قياسية تصل إلى 100 لاعب ولاعبة من المواطنين والمقيمين من البنين والبنات ولكافة الأعمار، يتقدمهم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وعدد من رواد اللعبة القدامى، للظفر بالكأس الغالية والمقامة على ملاعب نادي أبوظبي للجولف على مدار اليوم وغداً.

وتشهد البطولة للمرة الأولى السماح للمقيمين في المنافسة على ألقابها، وبمشاركة من منتخبات المراحل السنية، في ظل استحداث اتحاد اللعبة منافسة جديدة، على أن تُقام على حفر ذات معدل الضربات الثلاث، وتشهد للمرة الأولى، إضافة (تحدي مهارات الصقور المستقبلية) التي تمثل امتداداً لبرامج الاتحاد الخاصة باكتشاف مواهب اللعبة.

وتحمل نسخة 2023، إقامة المنافسات ضمن مسابقة «الكروس» و«الصافي» بالصورة المعتمدة في البطولات العربية والخليجية عامة، ضمن 6 منافسات ولكل من فئات (الرجال والكبار والفتيات، والشباب والناشئين والصغار)، بالإضافة إلى تخصيص مسابقات تنافسية تشجيعية مرتبطة بالضربات للأفضل والأطول والأقرب إلى الحفر على مضمار معلب نادي أبوظبي للجولف.

من جهته، أكد معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس اتحاد الجولف، أهمية الحدث الذي بات يحظى بشراكة فاعلة مع «إتش إس بي سي»، وقال: «ستشكل البطولة في نسختها الحادية عشرة حدثاً استثنائياً، وتعتبر من أهم وأقوى وأوسع البطولات التي يتضمنها برنامجنا السنوي، إضافة لذلك لما تحمله البطولة من اسم غالٍ على قلوب الجميع».

وأضاف: «نتوقع أن تشهد البطولة في نسخة 2023 المشاركة الأكبر على صعيد اللاعبين، وخاصة بمشاركة المقيمين، ونتطلع لمستويات تنافسية عالية تصب في مصلحة استراتيجيات الاتحاد الهادفة إلى مواصلة تطوير وزيادة انتشار اللعبة».

وأكد خالد مبارك الشامسي أمين عام الاتحاد مدير المنتخبات الوطنية، أهمية البطولة، قائلاً «إن تسجيل مشاركة قياسية هي الأضخم بتاريخ البطولة، يعكس حرص لاعبي الأندية وقيادتها وروادها على الظفر بلقب الكأس التي تحمل اسماً غالياً على قلوب الجميع».

وأضاف الشامسي: «يحرص اتحاد اللعبة على أن تكون البطولة الأغلى بمثابة عرس جولف سنوي، وذلك من خلال فعاليات ومسابقات متنوعة، ومن ضمنها مواصلة العمل على استراتيجيات الاتحاد المتعلقة بالبرنامج الوطني لاكتشاف المواهب الناشئة، من خلال تنظيم بطولة جديدة ضمن فعاليات الكأس تخصص للاعبي المنتخب الوطني للمراحل السنية الصغرى».