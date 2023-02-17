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الرياضي

«طائرة بني ياس» تغادر إلى القاهرة للمشاركة في «العربية»

«طائرة بني ياس» تغادر إلى القاهرة للمشاركة في «العربية»
17 فبراير 2023 18:30

 
أبوظبي (وام)

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تغادر بعثة فريق الطائرة بنادي بني ياس إلى مصر، السبت، للمشاركة في البطولة العربية للأندية، المقررة بالقاهرة، من 18 فبراير الجاري إلى 3 مارس المقبل، وكان بني ياس توّج مؤخراً بلقب دوري الرجال للكرة الطائرة للمرة الرابعة في تاريخه بتفوقه على شباب الأهلي 3-2 في المباراة النهائية.
ووضعت قرعة البطولة، التي تقام بمشاركة 16 نادياً، فريق بني ياس بالمجموعة الثانية مع أندية الكويت الكويتي، والوكرة القطري والسويحلي الليبي.
ويترأس البعثة سالم نايف الكثيري، نائب رئيس شركة الألعاب الرياضية بنادي بني ياس المدير التنفيذي، وتضم الإداري جاسم محمد السعدي، والمدرب مراد سنون، ومساعديه رجب قطب وعلي حامد سالم، والمعالج أحمد سمير الزاملي.
وتضم قائمة الفريق 15 لاعباً هم: هاني عبد الله الصيعري، وماجد ثاني، ومحمد صالح المنهالي، ومبارك سلطان المنصوري، ومحمد يوسف، وعلي سعيد العامري، وحسن محمد العطاس، وكارلوس دا سيلفا، وفيليب باندريرو، والهادي بن بشير، وسيف علي، وعبد الله محمد، وحمد مبارك، ودانيلو بافلوفيتش، وأثوس كوستا. 

الكرة الطائرة
بني ياس
مصر
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