فريق أكاديمية ياس يبحث عن لقب بطولة «فورمولا 4» الإمارات



أبوظبي (الاتحاد)



يسعى فريق أكاديمية «ياس هيت» للسباقات لتحقيق المجد على أرضه في سباق الجولة الأخيرة من بطولة فورمولا 4 الإمارات، بقيادة الثلاثي المتميز: حمدة القبيسي وماتيو كوينتاريلي وكيانو الأزهري، وتأتي هذه الجولة الأخيرة بعدما تمكن الفريق من تحقيق النجاح في دبي، والصعود لمنصة التتويج لأول مرة هذا الموسم، عندما حل السائق كيانو الأزهري في المركز الثاني بالسباق الأخير من الجولة الرابعة.

ورغم الموسم الحافل بالتحديات، فقد تمكن الفريق الشاب، الذي يمثل حلبة مرسى ياس، من تحقيق تقدم ملحوظ في المستوى، وذلك بعد السباقات الأولى التي خاضها الفريق خلال عطلة أسبوع سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي، وكان الموسم الأول مرحلة تعلم بالنسبة للفريق، حيث يعتبره ماثيو نورمان، مدير الفريق، غاية في الأهمية مع الاستعداد للانطلاق بقوة أكبر بعد عودته إلى جولة فورمولا 4 الإمارات في وقت لاحق من هذا العام.

يقول نورمان: لقد كانت تجربة تعليمية صارمة بالنسبة للفريق والسائقين، ولكن باعتبار الأكاديمية جديدة والفريق جديداً أيضاً، فقد حققنا تقدماً بالتأكيد، ووصلنا إلى مرحلة من الانسجام معاً ضمن الفريق على مدار الموسم، وبدأنا نرى ثمار عملنا مع تحقيق النتائج الإيجابية وصعود منصة التتويج.

كما ساهم انضمام البطلة الإماراتية، حمدة القبيسي، بمنح الفريق مزيداً من القوة والخبرة الإضافيتين، كما تمكن فريق (ياس هيت) من التغلب بثبات على العقبات التي واجهته، وواصل التقدم ليستطيع أخيراً بلوغ منصة التتويج قبل نهاية الموسم.

وحول ذلك تقول حمدة القبيسي: أعتقد أننا بعد الجولة الأولى، تمكنا من العمل بشكل أفضل مع السيارة، وتكيفنا أيضاً مع استمرار الموسم. ومع خوض السباق في الكويت، كانت تجربة جديدة للفريق بأكمله مع القيادة في مسار جديد، ولكنني كنت سعيدة حقاً بإحراز المركز 7 هناك، والتكيف مع المسار في الحلبة. يبذل فريقنا كل جهده لتطوير السيارة والعمل على توفير السيارة المثالية لكل سائق.