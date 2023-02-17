مباريات قوية في دوري «مراحل الشطرنج»



دبي (الاتحاد)



تشهد الجولة الثانية من دوري الشطرنج للمراحل السنية مواجهات قوية بين الأندية على المراكز الأولى في فئات تحت 10 و14 و18 سنة للذكور والإناث، ويلتقي الذيد مع العين للشطرنج والألعاب الذهنية، وأبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية مع الشارقة الثقافي للشطرنج، في قمة مسابقة تحت 18 سنة للذكور، شهدت الجولة الأولى فوز الشارقة على الذيد 6-0، والعين على دبي للشطرنج والثقافة 3.5 مقابل 2.5 نقطة.

ويلتقي الفجيرة مع اتحاد كلباء، وأبوظبي مع الشارقة الثقافي للشطرنج، في فئة تحت 14 سنة للذكور، وشهدت الجولة الأولى فوز أبوظبي على الفجيرة 4-2، والشارقة على اتحاد كلباء 5-1. وفي مسابقة تحت 10 سنوات للذكور، يلتقي أبوظبي مع الشارقة، وفي الجولة الأولى فاز الشارقة على العين 5-1.

وعلى مستوى الإناث تحت 18 سنة، يلتقي دبي مع فتيات رأس الخيمة وأبوظبي مع نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، وفي الجولة الأولى تفوق أبوظبي على دبي 4.5 مقابل 1.5 نقطة، ونادي فتيات الشارقة على فتيات رأس الخيمة 6-0.

وفي مسابقة تحت 14 سنة للإناث، يلعب دبي مع فتيات رأس الخيمة والعين مع فتيات الشارقة، وفي الجولة الأولى، فاز العين على دبي 5-1، وفتيات الشارقة على فتيات رأس الخيمة 5-1، وفي مسابقة تحت 10 سنوات للإناث، يلتقي أبوظبي مع فتيات الشارقة وشهدت الجولة الأولى فوز دبي على فتيات الشارقة 4-2.