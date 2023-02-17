السبت 18 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«ذهبية دبي للبولو» تصل إلى «الهدف 71»

«ذهبية دبي للبولو» تصل إلى «الهدف 71»
17 فبراير 2023 17:30

 
رضا سليم (دبي)

أخبار ذات صلة
80 متسابقاً في «استعراض كايت سيرف»
حمدان بن محمد يُقدّم واجب العزاء في شما بنت محمد المنصوري


رفعت كأس دبي الذهبية للبولو بملاعب نادي الحبتور للبولو والفروسية المحصلة إلى 71 هدفاً، بعد الجولة الثانية التي شهدت أهدافاً غزيرة، بعدما فاز «فريق الإمارات» على «كلينوفا» 13-4، فيما حقق «غنتوت» انتصاره الأول على حساب «ذئاب دبي كافو» 9-7، لتشهد الجولة 33 هدفاً، مقابل 38 هدفاً في الجولة الأولى.
وتشهد البطولة مباراتين اليوم، الأولى بين «أيه إم» بقيادة الشيخة عليا آل مكتوم، و«بنجاش دوسون وهوريل» بقيادة حيدر بنجاش، ويلتقي في المباراة الثانية «مهرة ومجموعة أياكس الاستثمارية» بقيادة طارق الحبتور مع «الحبتور أيفزا» بقيادة محمد الحبتور.
قدم فريق الإمارات مستوى متميزاً أمام «كلينوفا نوا كابيتال»، بعدما أمطر شباكه بـ 13 هدفاً، منها 5 أهداف لنجم الفريق تومي بيرسفورد، حيث بدأها الإمارات بالتقدم 5-0 في الشوط الأول، و7-1 في الشوط الثاني، و10-1 في الشوط الثالث، و11-1 في الشوط الرابع، و13-4 في الشوط الأخير.
وسجل «غنتوت» بقيادة ناصر الشامسي أول انتصاراته في البطولة، بالتفوق على «ذئاب دبي» 9-7، في مواجهة متكافئة تقدم فيها «غنتوت» 2-1 في الشوط الأول، إلا أن «الذئاب» أدرك التعادل في الشوط الثاني 2-2، وعاد «غنتوت» إلى التقدم 3-2 في الشوط الثالث، وتكرر التعادل 5-5 في الشوط الرابع، وحسم «غنتوت» المواجهة، بعدما سجل 4 أهداف في الشوط الخامس، وخطف الفوز 9-7.

دبي
كأس دبي الذهبية للبولو
نادي الحبتور للبولو والفروسية
آخر الأخبار
"بشرى صحية" لمن أصيبوا بفيروس كورونا
دنيا
"بشرى صحية" لمن أصيبوا بفيروس كورونا
اليوم 09:26
جثمان أتسو إلى غانا
الرياضي
جثمان أتسو إلى غانا
اليوم 15:53
«إرثي».. حضور دولي يعزِّز حوار الحضارات
دنيا
«إرثي».. حضور دولي يعزِّز حوار الحضارات
اليوم 15:51
80 متسابقاً في «استعراض كايت سيرف»
80 متسابقاً في «استعراض كايت سيرف»
اليوم 15:49
المفوضية الأوروبية تدعو إلى تسريع الدعم العسكري لأوكرانيا
عربي ودولي
المفوضية الأوروبية تدعو إلى تسريع الدعم العسكري لأوكرانيا
اليوم 15:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©