«ذهبية دبي للبولو» تصل إلى «الهدف 71»



رضا سليم (دبي)



رفعت كأس دبي الذهبية للبولو بملاعب نادي الحبتور للبولو والفروسية المحصلة إلى 71 هدفاً، بعد الجولة الثانية التي شهدت أهدافاً غزيرة، بعدما فاز «فريق الإمارات» على «كلينوفا» 13-4، فيما حقق «غنتوت» انتصاره الأول على حساب «ذئاب دبي كافو» 9-7، لتشهد الجولة 33 هدفاً، مقابل 38 هدفاً في الجولة الأولى.

وتشهد البطولة مباراتين اليوم، الأولى بين «أيه إم» بقيادة الشيخة عليا آل مكتوم، و«بنجاش دوسون وهوريل» بقيادة حيدر بنجاش، ويلتقي في المباراة الثانية «مهرة ومجموعة أياكس الاستثمارية» بقيادة طارق الحبتور مع «الحبتور أيفزا» بقيادة محمد الحبتور.

قدم فريق الإمارات مستوى متميزاً أمام «كلينوفا نوا كابيتال»، بعدما أمطر شباكه بـ 13 هدفاً، منها 5 أهداف لنجم الفريق تومي بيرسفورد، حيث بدأها الإمارات بالتقدم 5-0 في الشوط الأول، و7-1 في الشوط الثاني، و10-1 في الشوط الثالث، و11-1 في الشوط الرابع، و13-4 في الشوط الأخير.

وسجل «غنتوت» بقيادة ناصر الشامسي أول انتصاراته في البطولة، بالتفوق على «ذئاب دبي» 9-7، في مواجهة متكافئة تقدم فيها «غنتوت» 2-1 في الشوط الأول، إلا أن «الذئاب» أدرك التعادل في الشوط الثاني 2-2، وعاد «غنتوت» إلى التقدم 3-2 في الشوط الثالث، وتكرر التعادل 5-5 في الشوط الرابع، وحسم «غنتوت» المواجهة، بعدما سجل 4 أهداف في الشوط الخامس، وخطف الفوز 9-7.