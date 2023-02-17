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الرياضي

«علاوة استثنائية» لفالفيردي

«علاوة استثنائية» لفالفيردي
17 فبراير 2023 16:43

مدريد(أ ف ب)

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مدّد أتلتيك بلباو، سابع ترتيب الدوري الإسباني في كرة القدم، عقد مدربه أرنستو فالفيردي حتى 2024، في مكافأة على مشواره الجيّد هذا الموسم.
ويُعد فالفيردي "59 عاماً" المدرب الأكثر قيادة للفريق الباسكي، إذ أشرف عليه في 332 مباراة على مدى سبعة مواسم ونصف الموسم.
وغرّد النادي في حسابه على موقع تويتر "استمر في صناعة التاريخ، أرنستو" مع وسم #فالفيردي2024.
ورغم البداية الصعبة لعام 2023، ساهم مدرب برشلونة السابق برفع بلباو إلى المركز السابع في الترتيب بفارق نقطتين عن ريال بيتيس الخامس، ما يجعله مرشحاً للمنافسة على بطاقات التأهل الأوروبية.
وبعد أن حمل ألوانه كمهاجم بين 1990 و1996، يخوض فالفيردي رحلته الثالثة كمدرب مع بلباو، علماً أنه أشرف على برشلونة بين 2017 و2020 وقاده إلى إحراز لقب الدوري مرتين.

أتلتيك بلباو
برشلونة
أرنستو فالفيردي
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