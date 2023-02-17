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كأس السوبر يدشن الحملة الجماهيرية في القرية العالمية

كأس السوبر يدشن الحملة الجماهيرية في القرية العالمية
17 فبراير 2023 16:43

أبوظبي (الاتحاد)

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انطلقت في «القرية العالمية» بدبي، فعاليات منطقة الجماهير لكأس السوبر، إيذاناً بتدشين الحملة الجماهيرية المتنوعة للحدث المرتقب في المباراة التي تجمع العين والشارقة، في الساعة الثامنة والنصف مساء 25 فبراير الجاري، على استاد آل مكتوم بنادي النصر، تحت شعار «السوبر إماراتي»، في مواجهة منتظرة على أول ألقاب موسم 2022 - 2023.
وتنظم رابطة المحترفين، من 16 إلى 20 فبراير الحالي، منطقة للجماهير في القرية العالمية بدبي، «مقابل القرية الكورية والتايلاندية»، تتضمن فعاليات عائلية متنوعة، وألعاباً مجانية، وجوائز قيمة، إضافة إلى عرض النسخة الأصلية لكأس السوبر، بجانب الكرة الرسمية، علاوة على الميداليات الذهبية والفضية لبطل ووصيف «السوبر».
ويأتي احتضان القرية العالمية لـ «منطقة الجماهير»، ضمن الخطة الترويجية لكأس السوبر، حيث تسعى رابطة المحترفين إلى الوجود في مختلف المحافل لتعريف الجماهير بمسابقاتها، لجعلهم جزءاً من الحدث.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
دبي
القرية العالمية
كأس السوبر
العين
الشارقة
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