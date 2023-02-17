منتخبنا يواجه سوريا في افتتاح «عربية الرجبي»



رضا سليم (دبي)



تنطلق صباح السبت البطولة العربية لسباعيات الرجبي الثامنة للرجال، والثالثة للسيدات، ويستضيفها اتحاد الرجبي، بالتعاون مع الاتحاد العربي، بملعب نادي العين للفروسية والرماية والجولف، بمشاركة 8 منتخبات هي الإمارات ومصر وتونس وليبيا والسعودية والأردن وسوريا وفلسطين والسودان، و6 منتخبات للسيدات هي الإمارات ومصر وتونس وليبيا وسوريا والأردن.

ويلعب منتخبنا للرجال في المجموعة الأولى مع تونس وسوريا وفلسطين، ويدشن مباراة الافتتاح أمام سوريا، فيما يلتقي الأردن وليبيا ومصر والسعودية في المجموعة الثانية، وتونس مع فلسطين بالمجموعة الأولى.

وفي الجولة الثانية، يلتقي ليبيا مع السعودية، والأردن مع مصر في المجموعة الثانية، ومنتخبنا مع فلسطين، وتونس مع سوريا في المجموعة الأولى، وفي الجولة الثالثة، يلعب السعودية مع الأردن، وتونس مع السعودية بالمجموعة الثانية، ومنتخبنا مع تونس وسوريا مع فلسطين، في ختام المجموعة الأولى.

وعلى مستوى السيدات، تُقام البطولة بنظام دوري من دور واحد، حيث يلتقي منتخبنا مع الأردن في مباراة الافتتاح، وتونس مع ليبيا، ومصر مع سوريا، وفي الجولة الثانية، يلعب تونس مع الأردن، ومنتخبنا مع مصر، وسوريا مع ليبيا، وفي الجولة الثالثة يلعب منتخبنا مع تونس، ومصر مع ليبيا، وسوريا مع الأردن.

ووجه قيس الظالعي رئيس الاتحاد العربي للرجبي، الشكر إلى اتحاد الإمارات برئاسة الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، على استضافة البطولة، والترتيبات الكبيرة للحدث الأكبر في تاريخ العرب، وإلى مجلس إدارة نادي العين للفروسية والرماية والجولف برئاسة الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان وفريقه عمله، ومحمد راشد الناصري المدير العام وعضو مجلس إدارة النادي، مشيراً إلى أن النادي لديه 4 ملاعب للرجبي، واستضاف خلال آخر 3 أشهر 3 أحداث للرجبي، منها الجولة الأخيرة لبطولة آسيا ولقاء قطر وإيران المؤهلة للمستوى الثاني في آسيا ثم البطولة العربية.