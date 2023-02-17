مهرجان البولو على طريق الأمل في غنتوت



غنتوت (الاتحاد)



يستضيف ملعب سلطان بن زايد بنادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، السبت، فعاليات مهرجان الأمل لأصحاب الهمم للبولو الذي ينظمه النادي برعاية وتوجيهات سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس النادي، ويخصص ريعه الخيري وتبرعاته لدعم مركز العين للرعاية والتأهيل ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة تجاه أصحاب الهمم.

وأكملت اللجنة العليا المنظمة للمهرجان برئاسة خالد سعيد المرزوقي، المدير التنفيذي للنادي، الترتيبات كافة من أجل إخراج الاحتفال السنوي بأفضل صورة.

وأكد المرزوقي أن كل اللجان أتمت استعداداتها لإنجاح المهرجان تنفيذاً لتوجيهات سمو رئيس النادي، ودعم مجلس أبوظبي الرياضي، ومساهمة الراعي الاستراتيجي والطبي مستشفيات برجيل، ومجموعة فنادق ومنتجعات جنة الراعي الفندقي، وغنتوت لتجهيزات الفروسية، ومساهمة وسائل الإعلام المختلفة.

وأضاف: «يبدأ برنامج الاحتفال اعتباراً من الساعة الثانية بعد الظهر، وعند الثانية و45 دقيقة تبدأ الفعاليات المختلفة المصاحبة للمباراة الاحتفالية، حيث يتضمن البرنامج على فقرة ركوب الخيل الصغيرة وحافلات الحنطور وخيول البوني، وخصصت منطقة المسرح لألعاب الأطفال، وفي الرابعة عصراً تبدأ المباراة الاستعراضية التي تجمع بين فريقي غنتوت (أ) وغنتوت (ب) بمشاركة ومساهمة كوكبة من اللاعبين المواطنين والمقيمين، وفي الخامسة، يتم التتويج وتكريم المشاركين».

وتابع: «النادي يحرص على إنجاح المناسبات الإنسانية المجتمعية، والمساهمة فيها كافة، بتوجيهات مباشرة من سمو رئيس النادي، وننظم هذه الاحتفالية الخيرية المجتمعية، بهدف نشر الوعي الصحي بمختلف أشكاله تجاه تلك الفئات المجتمعية المخلصة، من خلال شراكات مع مختلف القطاعات، بهدف تقديم خدمات جليلة تصب لمصلحة مجتمع الإمارات من المواطنين والمقيمين من الأشقاء والأصدقاء».