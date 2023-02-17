«البريميرليج».. الدوري «العربي» الممتاز!

عمرو عبيد (القاهرة)



أكدت صحيفتا «ذا تايمز» و«ديلي ميل»، أن العرض القطري لشراء نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، يبدو «الأقوى والأقرب» لنيل تلك الصفقة التاريخية الضخمة، وأشارت «ذا تايمز» إلى أن عملية البيع من المُتوقع أن تتم قبل حلول أعياد الربيع المقبلة، وتراهن على أن العرض القطري سيتفوق على نظيريه البريطاني والأميركي، في ظل اكتفاء مسؤولي الاستثمار السعودي بنادي نيوكاسل في الفترة الحالية، حسب تقاريرها، وهو ما ذهبت إليه «ديلي ميل» أيضاً بوجود «ثقة كاملة» من الجانب القطري في قدرته على الاستحواذ وامتلاك «عملاق أولد ترافورد».

وإذا تمت تلك الصفقة بهذه الصورة، سيشهد «البريميرليج» المزيد من «السيطرة العربية»، بعدما سبقت أبوظبي الجميع، وانطلقت محلقة بوساطة جناحها الناجح، مجموعة سيتي لكرة القدم، لتحصد البطولات مع فريق مانشستر سيتي الذي يبسط سيطرته المطلقة على الدوري الإنجليزي في الحقبة الحالية، وخلال آخر 5 مواسم، تمكن «البلومون» تحت «الرعاية الظبيانية» من حصد 4 ألقاب في «البريميرليج»، إضافة إلى عودته مجدداً إلى مكانه الطبيعي فوق قمة النسخة الحالية بعدما «قهر» أرسنال، الذي ظل متصدراً لأكثر من 18 جولة، 3/ 1 الأربعاء الماضي، ويبدو «السماوي» عازماً على الاحتفاظ بالكأس التي امتلكها لعامين سابقين متتاليين، ومنذ تولي الإدارة الإماراتية أمر «عملاق مانشستر»، نجح «السماوي» في الفوز ببطولاته الـ6 الحديثة في «عصر البريميرليج»، بجانب المنافسة حتى الأمتار الأخيرة في أغلب المواسم، بجانب حصد كؤوس الرابطة والاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية، وبلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا قبل عامين!

وفي أكتوبر 2021، أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي استحواذه على 80% من أسهم نادي نيوكاسل يونايتد، الذي بدأ يعيش طفرة واضحة ويتقدم خطوة تلو الأخرى في جدول ترتيب «البريميرليج» حتى بلغ المركز الرابع حالياً، ويبدو قادراً على اقتناص أحد المقاعد المؤهلة إلى «الشامبيونزليج»، إذ إنه لم يخسر سوى مباراة واحدة فقط حتى الآن، كانت أمام ليفربول، ونجح في الفوز على تشيلسي وتوتنهام، بينما تعادل مع «الكبيرين»، مانشستر سيتي وأرسنا، وكذلك «اليونايتد» في جولات سابقة، بعدما اكتفى في المواسم الماضية بالبقاء بين المراكز 11 و13، والأهم أن «الماجبيز» وصل نهائي كأس الرابطة ليواجه مانشستر يونايتد نهاية فبراير الجاري.

كما يتواجد أستون فيلا في سباق «البريميرليج» هو الآخر بـ«حلة عربية» بشراكة مصرية أميركية منذ عام 2018، وبعدها مباشرة تمكن «الأسود» من العودة إلى الدور الممتاز بعد موسمين قضاهما في ظلال «الشامبيونشيب»، وهو يقع في وسط جدول الترتيب حالياً بعيداً عن مخاطر الهبوط، وربما ينضم إلى «المجموعة العربية» فريق شيفيلد يونايتد الخاضع لملكية سعودية، إذا استمر في مسيرته الجيدة باحتلاله المركز الثاني في دوري البطولة الإنجليزية، الذي يؤهله مباشرة إلى العودة لأضواء «البريميرليج»، وخلال الأشهر القليلة الماضية، لم تتوقف التقارير الإعلامية عن الحديث حول وجود رغبات استثمارية عربية متعددة لشراء أندية إنجليزية أخرى، بينها ليفربول وتوتنهام، وتردد أن الاستثمار القطري يدور حولهما قبل أن يظهر يونايتد ويخطف الاهتمام الأكبر!

الانطلاقة العربية في الدوري الإنجليزي شملت عددا من النجوم الذين لمعوا في السنوات الأخيرة، لعل أبرزهم الجزائري رياض محرز الذي بات يملك في جعبته 4 ألقاب في «البريميرليج»، وهو رقم عربي غير مسبوق، حيث بدأ مسيرة التتويج مع ليستر سيتي في موسم 2015/ 2016، قبل حصد «الثلاثية» مع السيتي بين 2019 و2022، ولا يزال يواصل إبداعه بقميص «السماوي» كونه ثاني أفضل هداف وصانع مع الفريق حالياً، وبالطبع خطف المصري محمد صلاح أغلب الأضواء في «البريميرليج» خلال المواسم السابقة، حيث حصد جائزة الهداف 3 مرات بينها موسمان متتاليان في 2017 - 2018 و2018 - 2019.

كما نافس صلاح بقوة في موسمين آخرين، وقاد «الفرعون» ليفربول لاستعادة لقب الدوري بعد غياب طويل في موسم 2019 - 2020، بجانب الكثير من الجوائز الفردية وتحطيم عشرات الأرقام القياسية ليصبح حالياً أفضل هداف أفريقي وعربي في تاريخ «البريميرليج»، كما يوجد المغربي حكيم زياش الذي حصد مع تشيلسي «ثلاثية» الأبطال وسوبر أوروبا ومونديال الأندية في 2021، وإذا تمكن أرسنال من القتال حتى النهاية والفوز بالدوري، سيكون محمد النني ثاني لاعب مصري يُتوج بلقب «البريميرليج»!