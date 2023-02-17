4 دراجين عالميين في النسخة الخامسة لـ «طواف الإمارات»



أبوظبي (الاتحاد)



أعلن مجلس أبوظبي الرياضي، الجهة المنظمة لطواف الإمارات، انضمام أربعة دراجين عالميين، للمشاركة في النسخة الخامسة من الحدث المرتقب الذي ينطلق الاثنين المقبل، ويبدأ من أبوظبي وينتهي فيها عبر 7 مراحل، بمجموع 1028 كم، ويتألف مسار السباق من أربع مراحل سريعة، ومرحلتين جبليتين، بالإضافة إلى مرحلة ضد الساعة التي تمتد لمسافة 17.2 كلم.

ويعود الدراج بيلو بلباو من (فريق البحرين - فيكتوريوس) إلى الإمارات بعد 12 شهراً من إحراز المركز الثالث في الترتيب العام خلال نسخة العام الماضي، وكان صعود بلباو منصة التتويج، نتيجة لأدائه الرائع أثناء صعود طريق جبل حفيت، ليحل ثالثاً بعد الفائز النهائي بالسباق تاديج بوجار، والوصيف آدم ييتس. وسبق لبلباو الفوز بمرحلتين ضمن طواف إيطاليا، ليؤكد استعداده وجاهزيته لتحقيق الانتصارات، كما فاز أيضاً في المرحلة الثالثة من سباق طواف سانتوس داون أندر، والآن هو على أهبة الاستعداد لتقديم أفضل أداء في النسخة الخامسة من طواف الإمارات.

ويمتلك الدراج مارك كافنديش من (فريق أستانا كازاكستان)، البطل البريطاني، وبطل العالم السابق على الطرق (2011)، تاريخاً مشرقاً في مشاركاته في الإمارات، حيث سبق له أن حقق سبعة انتصارات في زياراته الخمس السابقة.

وكان آخر فوز له خلال النسخة الماضية عندما تغلب على جاسبر فيليبسين في منطقة كاسر الأمواج بأبوظبي ليفوز بالمرحلة الثانية، ومع تحقيق عدد إجمالي وصل إلى 34 فوزاً في مراحل طواف فرنسا، يشارك كافنديش الرقم القياسي في الانتصارات في جميع المراحل مع أسطورة الدراجات إيدي ميركس.

ويعتبر ديلان جرونويجن من (فريق جايكو العلا)، واحداً من أفضل الدراجين المتوقع تألقهم في التحدي، حيث حقق الهولندي الفوز في خمس مراحل من طواف فرنسا للدراجات (بين 2017 و2022)، كما سجل اسمه سابقاً في طواف الإمارات، بعد فوزه بالمرحلة 4 في عام 2020. وقد أثبت قدراته ومستواه العالي هذا العام، وحقق الفوز في المرحلة 1 من طواف السعودية، وهو الآن مستعد لمواصلة إنجازاته ضمن السباق العالمي الوحيد للدراجات الهوائية في منطقة الشرق الأوسط.

كما يسعى الدراج إيليا فيفياني من (فريق إينيوس جرينادييرز) أيضاً لتحقيق الانتصارات في مراحل نسخة هذا العام من الطواف. وسبق للدراج الإيطالي المشاركة للمرة الأولى في طواف الإمارات في عام 2019، وتمكن آنذاك من تحقيق الفوز بالقميص الأخضر. ويستعد الدراج الذي تمكن سابقاً من تحقيق الانتصارات في طواف دبي 2018، وخمس مراحل من طواف إيطاليا، ومرحلة واحدة من طواف فرنسا، إضافة إلى تحقيق الصدارة في الترتيب العام ضمن دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2016، للمشاركة في في المراحل الأولى والرابعة والخامسة والسادسة من طواف الإمارات.