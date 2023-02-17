مونشنجلادباخ يتحدى البايرن بالسجل المشرف

برلين (أ ف ب)

يجد بايرن ميونيخ، حامل لقب الدوري الألماني لكرة القدم في المواسم العشرة الماضية، نفسه بضيافة «المزعج» بروسيا مونشنجلادباخ السبت، ضمن منافسات المرحلة الـ 21، التي تشهد منافسة ضارية على الصدارة.

وسبق لصاحب الأرض أن فاز على عملاق بافاريا 9 مرات في «بوندسليجا» منذ موسم 2011-2012.

بغض النظر عن نتائج الفريقين في السنوات الأخيرة، حيث فاز بايرن باللقب وحلّ مونشنجلادباخ ثلاث مرت فقط ضمن المراكز الأربعة الأولى، إلاّ أن المواجهة بينهما اكتسبت دائماً طابعاً تنافسياً.

منذ 2012، وهو العام الأخير الذي فشل خلاله بايرن في إحراز لقب الدوري، لم يتمكن أي فريق من الفوز على عملاق بافاريا أكثر من خمس مرات باستثناء مونشنجلادباخ، حيث حصد الأخير 32 نقطة بمواجهة بايرن منذ موسم 2011-2012، وهو أعلى عدد من النقاط في الدوري في ذلك الوقت.

أضاف مونشنجلادباخ إلى إنجازاته، فوزاً تاريخياً على بايرن عندما سحقه 5-صفر في كأس ألمانيا موسم 2021-2022، وهي أكبر خسارة للبافاريين أمام منافس منذ حبة السبعينات.

غير أن التبديل الأبرز في صفوف مونشنجلادباخ منذ هذا الفوز الساحق، كان بتخليه عن حارسه يان سومر لصالح ميونيخ بالذات، ليحل بين الخشبات الثلاث بدلاً من مانويل نوير المصاب بكسر في قدمه خلال ممارسته رياضة التزلج، حيث سيواجه السويسري رفاقه السابقين على ملعب «بروسيا بارك» للمرة لأولى السبت.

قال مدرب مونشنجلادباخ دانيال فاركه أمام الصحفيين: «سجلنا ضدهم يظهر أنه يمكن الاعتماد علينا في انتزاع النقاط من بايرن ميونيخ».

وأضاف المدرب الألماني الذي قاد فريقه للمركز العاشر برصيد 26 نقطة: «بالنسبة لي، هي مجرد فرصة أخرى لنا لإضافة نقاط إلى رصيدنا».

على الجانب الآخر، يدرك الرئيس التنفيذي لبايرن وحارسه السابق أوليفر كان، الخطر المحدّق بفريقه المتصدر مع 43 نقطة بمواجهة مونشنجلادباخ، خصوصاً أن يونيون برلين الثاني بفارق نقطة والذي يستقبل شالكه الأحد، وبروسيا دورتموند الثالث بفارق 3 نقاط والذي يستقبل بدوره هرتا برلين في اليوم ذاته، ينتظران أي تراجع للانقضاض على الصدارة.

وحدهما يونيون وبوروسيا دورتموند فازا بجميع مبارياتهم الخمس منذ مطلع العام الحالي.

قال كان بعد فوز بايرن على باريس سان جيرمان في عقر داره 1- صفر، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا الثلاثاء «تبدو الأمور متقاربة في الوقت الحالي».

وتابع: «الآن الأمر عائد إلى مونشنجلادباخ ونعلم أنهم ينتظرون منا أن نتعثر. لا نريد أن نقدم معروفاً لأحد».

يان سومرفرض حامي عرين مونشنجلادباخ نفسه نجماً وسداً منيعاً أمام بايرن في أغسطس الماضي، ليحقق رقماً قياسياً من 19 صدة ويفرض التعادل 1-1 خارج معقل فريقه.

بعد ستة اشهر، انتقل سومر إلى بافاريا بدلاً من القائد الحارس الدولي نوير المصاب.

ولطالما كان سومر من الحراس الذين أزعجوا بايرن خلال السنوات الثماني والنصف التي قضاها في مونشنجلادباخ وامتلك سجلاً مذهلاً بمواجهة أبطال أمانيا خلال تلك الفترة، مع 7 انتصارات مقابل 4 تعادلات و6 هزائم.

وعلى الرغم من خسارة أفضل لاعب في صفوفه لصالح بايرن ميونيخ، تعهد المدير الرياضي لنادي مونشنجلادباخ رولاند فيركوس الاحتفال برحيل سومر ب «وداع رسمي» قبل مباراة السبت.

وشدد على أن «يان يتطلع إلى ذلك وأنا متأكد من أن جماهيرنا كذلك».

ويستقبل أينتراخت فرانكفورت السادس (35 نقطة) ضيفه فيردر بريمن السبت، معولاً على مهاجمه الفرنسي راندال كولو مواني الذي سجل 9 أهداف ومرر 10 كرات حاسمة هذا الموسم، ما يمنحه أفضل سجل مشترك في «بوندسليجا».