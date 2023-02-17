بطولة أبوظبي الدولية لرابطة محترفي الجو جيتسو تنطلق اليوم

أبوظبي (الاتحاد)



تنطلق يوم السبت أولى بطولات رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو «AJP» للموسم الجديد، بمشاركة مئات اللاعبين واللاعبات من نخبة أندية وأكاديميات الدولة والمنطقة، ومختلف الجنسيات في فئات الناشئين والشباب والرجال والأساتذة، وتستضيف المنافسات صالة «مبادلة أرينا» بمدينة زايد الرياضية في العاصمة أبوظبي.

وتجري منافسات البطولة على مدار يومين ضمن سلسلة بطولات اتحاد اللعبة بالتعاون مع رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو، وتبدأ اليوم بمنافسات فئات الناشئين والشباب والأساتذة، على أن تستكمل برنامجها يوم الأحد بمنافسات الهواة والمحترفين.

ويقول فهد على الشامسي الأمين العام للاتحاد «تواكب البطولة طموح وآمال نخبة اللاعبين الراغبين في بدء الموسم بأفضل صورة ممكنة، في ظل مشاركة مجموعة من الأبطال والمحترفين من دول العالم. وتعد البطولة نقطة انطلاق مثالية للموسم، ومحطة مهمة للاستعداد للاستحقاقات القادمة والوصول إلى الجاهزية المطلوبة لخوضها على أعلى المستويات».

ويضيف: «لطالما استقطبت البطولات حضوراً جماهيرياً كبيراً، كونها تتيح أجواء استثنائية من الحماس والندية، كما أنها تتماشى مع أعلى المواصفات والمعايير الاحترافية العالمية».

من جانبه، يقول طارق البحري المدير العام لرابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو: «نهدف من خلال البطولات التي تنظمها رابطة أبوظبي في معظم العواصم العالمية إلى المساهمة بقوة في تطوير الرياضة وازدهارها، ونجحت أبوظبي، خلال الأعوام الماضية، في ترسيخ مكانتها عاصمة عالمية للعبة وموطناً لأبرز بطولاتها، والوجهة الأولى للأبطال».

ويضيف: «يحرص الأبطال على الحضور بقوة في بطولات الرابطة، كونها تمثل الطريق الأقصر لزيادة رصيدهم من النقاط التصنيفية، ويحصل الفائزون في المراكز الأولى في هذه البطولة على 600 نقطة تصنيفية».