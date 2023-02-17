كأس «ماشستر سيتي أبوظبي» تنطلق في «مدينة زايد»

مصطفى الديب (أبوظبي)



تنطلق كأس مانشستر سيتي لكرة القدم، السبت، بمدينة زايد الرياضية بالعاصمة أبوظبي، والتي تعود مجدداً إلى العاصمة الإماراتية بعد توقف منذ عام 2019، يشارك في البطولة 128 فريقاً، من بينهم 16 فريقاً للسيدات، يمثلها 1700 لاعب ولاعبة من 13 دولة، وتشهد كأس «مانشستر سيتي أبوظبي» في أحدث مواسمها، جدولاً موسعاً للمنافسات، والمزيد من الأنشطة الترفيهية التي تستضيفها مرافق وملاعب مدينة زايد الرياضية، ومشاركة ألمع المواهب الناشئة للمنافسة على حصد اللقب ورفع الكأس الغالية.

وانطلقت البطولة في نسختها الأولى عام 2017، بهدف تطوير مواهب اللاعبين الصغار في المنطقة، ومضاعفة شغفهم بكرة القدم، وتتواصل أنشطة البطولة ومنافساتها المشوقة يومي السبت والأحد، حيث تتيح للاعبين الصغار فرصة تطوير قدراتهم الرياضية وصقلها، عن طريق الاحتكاك بأفضل المواهب من مختلف أنحاء العالم، ليفوز الفريق المُتوج بلقب البطولة بتجربة العمر لزيارة أكاديمية السيتي في مدينة مانشستر.

وبالإضافة إلى المنافسات على أرض الملعب، يتيح الحدث لجمهوره مجموعة واسعة ومتنوعة من الأنشطة الترفيهية الحية والحصرية في قرية السيتي، وتتضمن الفعاليات المتميزة عروضاً لكرة القدم الاستعراضية، يقدمها عمار فريز، وحضوراً خاصاً لتميمتي السيتي «مون بيم» و«مونشستر»، بالإضافة إلى فعاليات تلوين الوجوه، ولعبة كرة الشبكة، والعروض الفنية الممتعة، وغيرها الكثير.

وأكد لويس ريكو، مدافع مانشستر سيتي، أن البطولات التنافسية لها أهمية كبيرة للغاية، واللعب بمواجهة فرق ولاعبين آخرين، خاصة في المراحل العمرية المبكرة، يسمح للناشئين بالتطور في مجالات مختلفة، ولا تقتصر على المهارات الفردية، وخوض البطولات يطور المعارف المختلفة حول كرة القدم، ويتيح للاعبين الصغار الفرصة لتطوير قدرات التفاهم مع اللاعبين الآخرين، واستكشاف الموقع الأنسب لمهاراتهم في تشكيلة الفريق، بالإضافة إلى العديد من الأمور الأخرى التي يتيحها اللعب في البطولات التنافسية.

وأضاف: «بالنظر إلى منافسات الأندية الاحترافية، فإننا نلعب جنباً إلى جنب وبمواجهة لاعبين من مختلف البلدان والجنسيات، ولذلك فإن رؤية هذا الأمر يحدث على مستوى بطولات اللاعبين الناشئين في بطولة مثل كأس (مانشستر سيتي أبوظبي) يعد أمراً رائعاً ومفيداً بدرجة كبيرة للاعبين، لأنه يتيح لهم التعرف على مهارات جديدة وصقل قدراتهم، من خلال الاحتكاك والمنافسة مع لاعبين آخرين».

ووجّه ريكو عدداً من النصائح للاعبين المشاركين في البطولة، وقال: «بالنسبة لي من المهم خوض المباريات، والسعي لتقديم أفضل أداء ممكن، ولهذا أعتقد أن هذه نصيحة جيدة، فإن كنت تعرف أنك تقدم أفضل ما عندك، وتسعى لتحقيق أفضل أداء في كل مباراة، وتتابع العمل الجاد في المواجهات الصعبة أو السهلة على حد سواء، عندها ستكون فخوراً بما تحققه عند انتهاء المباريات».