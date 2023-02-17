أليجري: هذا الاتهام أصابني بالجنون!



أنور إبراهيم (القاهرة)



يمر يوفنتوس الإيطالي بفترة عصيبة هذا الموسم، ويعاني أشد المعاناة، بعد خصم 15 نقطة من رصيده في الدوري الإيطالي «الكالشيو»، ما أدى إلى تراجعه إلى المركز التاسع في المسابقة، وابتعد كثيراً عن المراكز التي تؤهله للعب في دوري الأبطال «الشامبونزليج» في الموسم المقبل.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، وإنما تم إقصاؤه من البطولة من مرحلة المجموعات هذا الموسم، وأضطر إلى دخول الملحق للمشاركة في الدوري الأوروبي «يوروبا ليج»، وحتى في هذه البطولة، فشل في أولى مبارياته على أرضه ووسط جماهيره، وتعادل مع نانت الفرنسي 1-1.

ولم يسلم ماسيمليانو أليجري مدرب «البيانكونيري» من هجوم الصحفيين والإعلاميين الإيطاليين الذي يتهمونه بضعف النتائج، وبأن أفضل نتائجه لا يسجل خلالها أكثر من هدف، أو يتعادل، وأغلبها هزائم.

رد أليجري رد على الهجوم عبر شبكة «سكاي إيطاليا»، وقال: أنا لم أقل مطلقاً إنني أكتفي بالفوز بهدف مع أي من الفرق التي دربتها، إنكم تصيبونني بالجنون بهذه الاتهامات التافهة التي تلصقونها بي، وكأنكم حفظتم «جملة ثابتة» تقول، إنني أفعل ذلك، وهذا غير صحيح بالمرة، ولا أساس له.

وأضاف: انظروا إلى إحصائياتي وأرقامي، تؤكد لكم أن الفرق التي دربتها عبر تاريخي مدرباً تعتبر أفضل دفاع، وثاني أفضل هجوم في أغلب المواسم، وأدعوكم إلى مراجعة أرقامي مع الميلان ويوفنتوس للتأكد من صدق كلامي.

وقال أليجري: الأندية التي أدربها تسجل ما بين 70 و80 هدفاً في الموسم الواحد في مختلف المسابقات، إذاً من أين جئتم بهذا الهراء، أنتم تجلسون هناك وتتحدثون عن لاشيء من أجل شغل الوقت، أما أنا فلا أفعل ذلك، إنكم تؤلفون القصص والحكايات وتستمرون في نشرها.

وأضاف: في كرة القدم لا يوجد سوى شيء واحد فقط يؤخذ في الاعتبار، وهو الفوز بالمباريات، وليس مهماً إذا كان ذلك بهدف أو بخمسة أهداف.

يذكر أن أليجري ينتظر بفارغ الصبر عودة الفرنسي بول بوجبا بطل العالم المتوج بمونديال روسيا 2018، من أجل المشاركة في المباريات باعتباره ورقة رابحة من الممكن أن تحسن نتائج الفريق في قادم المباريات، ومن المحتمل إشراكه بعد غدٍ في لقاء سبيزيا «الكالشيو».