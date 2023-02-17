السبت 18 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

نقل 140 خيلاً للمشاركة في «مونديال القدرة»

نقل 140 خيلاً للمشاركة في «مونديال القدرة»
17 فبراير 2023 15:00

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
«هيان» تتألق في ثاني أيام «دولية» أبوظبي لجمال الخيل
3 ميداليات لمنتخب الرماية في البطولة العربية


أكد ماجد المرزوقي مسؤول شركة «أكوي سكاي لوجيستك» الناقلة للخيول في «مونديال القدرة» جاهزية جميع فرق العمل المكلفة بتنفيذ عملية استقبال الخيول وترحيلها إلى قرية بوذيب الدولية للقدرة، من خلال الشاحنات المخصصة لهذه العملية، بما يتوافق مع النظم العالمية والتدابير المقررة، لضمان إنزال وتحميل الخيول بسلاسة وأمان، وذلك للمشاركة في البطولة التي تُقام بقرية بوذيب العالمية في 25 فبراير الجاري، بمشاركة 129 فارساً من 37 دولة.
وذكر أن الخيول ستصل تباعاً عبر مطاري أبوظبي ودبي، بوصول خيول من أوروبا، طبقاً للترتيبات الجارية الآن، لإتمام نقل 140 خيلاً من جميع أنحاء العالم بأفضل المعايير المتبعة عالمياً، مع توفير جميع الاحتياطات المطلوبة، وتهيئة البيئة الداعمة لهذه العملية، حيث يتوقع غداً وصول 12 خيلاً عبر مطار أبوظبي الدولي، وعلى متن «طيران الاتحاد» في أول شحنة قادمة من تشيلي وأوروجواي والأرجنتين تتبعها شحنة ثانية على متن «طيران الإمارات» قادمة من أميركا وكندا وليتوانيا في اليوم نفسه، فيما تصل في اليوم التالي 75 خيلاً من أوروبا، وفي اليوم نفسه أيضاً تصل خيول من قطر، تمهيداً لوضع جميع الترتيبات الخاصة بالبطولة وعمليات الحجر البيطري، وإجراء الفحوص المقررة.
واطلع جاكوام ماركال رئيس المشرفين بالاتحاد الدولي للفروسية على آخر التحضيرات الجارية، في قرية بوذيب، لاستضافة مونديال القدرة، حيث تفقد رفقة شارن ديبيليس مندوبة الاتحاد الدولي للفروسية، وفرانسوا كاربول نائب المندوب الفني الدولي، إسطبلات الحجر البيطري، والمسارات، ومداخل ومخارج القرية والمرافق الأخرى.

الإمارات
أبوظبي
قرية بوذيب للقدرة
مونديال القدرة
سباقات الخيول
آخر الأخبار
"بشرى صحية" لمن أصيبوا بفيروس كورونا
دنيا
"بشرى صحية" لمن أصيبوا بفيروس كورونا
اليوم 09:26
«إرثي».. حضور دولي يعزِّز حوار الحضارات
دنيا
«إرثي».. حضور دولي يعزِّز حوار الحضارات
اليوم 15:51
80 متسابقاً في «استعراض كايت سيرف»
80 متسابقاً في «استعراض كايت سيرف»
اليوم 15:49
المفوضية الأوروبية تدعو إلى تسريع الدعم العسكري لأوكرانيا
عربي ودولي
المفوضية الأوروبية تدعو إلى تسريع الدعم العسكري لأوكرانيا
اليوم 15:49
«هيان» تتألق في ثاني أيام «دولية» أبوظبي لجمال الخيل
الرياضي
«هيان» تتألق في ثاني أيام «دولية» أبوظبي لجمال الخيل
اليوم 15:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©