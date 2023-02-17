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الرياضي

إمام عاشور سعيد بالتألق مع «الذئاب»

إمام عاشور سعيد بالتألق مع «الذئاب»
17 فبراير 2023 14:19

 
علي معالي (دبي)

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قدم المصري إمام عاشور، لاعب الزمالك السابق، أوراق اعتماده في ظهوره الأوروبي الأول، عندما أحرز هدفاً لميتيلاند الدنماركي أمام سبورتنج لشبونة البرتغالي، ضمن ذهاب الملحق الفاصل المؤهل إلى ثمن نهائي «يوروبا ليج» لكرة القدم.
شارك إمام عاشور لمدة 23 دقيقة، بعد أن شارك بدلاً من الأوروجوياني إيميلانو مارتينيز في الدقيقة 67، ونجح في أن يضع بصمته الأوروبية الأولى بهدف في الدقيقة 77، ليتقدم فريقه على سبورتنج حتى الدقيقة 94، قبل أن يدرك الفريق البرتغالي التعادل.
ويرتدي إمام عاشور «24 عاماً» مع فريقه الدنماركي القميص «رقم 10»، ما يؤكد أنه لاعب له قيمته وأهميته بالفريق، والملقب في الملاعب الدنماركية باسم «الذئاب».
وقال عاشور: «إحساس رائع أن أسجل أول أهدافي، في أول ظهور لي مع (الذئاب)، وشكراً للاعبي وزملائي في ميتيلاند على الدعم الكبير الذي وجدته، وكذلك الجماهير المصرية التي أشعر بدعمها لي معنوياً».
وخلال الدقائق الأولى التي شارك فيها إمام عاشور، أثبت بالفعل جدارته وانسجامه السريع، وبالتأكيد سيكون الهدف الأول في البطولة الكبيرة دافعاً معنوياً كبيراً في انطلاقته الجديدة، وتصدر اللاعب بعد مباراته الأولى مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالنادي الدنماركي، وكتب عنه: «رائع في أول ظهور».
وبدأت الجماهير المصرية تغزو وسائل التواصل الخاصة بالنادي الدنماركي، بعد الهدف، مؤكدة دعمها للفريق واللاعب، خاصة جماهير ناديه السابق الزمالك، وكذلك جماهير المحلة بمحافظة الغربية.
وقبل أن يسجل إمام هدف فريقه الوحيد، سنحت له فرصة للتهديف، لكن لسوء حظه خرجت بعيداً عن المرمى، ولكنه أصر على أن يثبت وجوده في الظهور الأول بهدف في الدقيقة 77، وأكد الموقع الرسمي للنادي الدنماركي في عبارة قصيرة قوله عن إمام بأنه بدأ مشوار الحُلم بالنسبة له.
ويحتل ميتيلاند المركز السابع في الدوري الدنماركي بعد 17 جولة برصيد 23 نقطة، وبفارق 12 نقطة عن المتصدر نورشيلاند في المسابقة التي يشارك فيها 12 فريقاً.

الدوري الأوروبي
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