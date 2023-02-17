«كابوس» البارسا و«سرقة» اليوفي يتصدر صحف العالم



عمرو عبيد (القاهرة)



أعلنت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الكتالونية التحدي مُبكراً، عندما عنونت غلافها بـ «الفوز في أولد ترافورد»، تعليقاً على انتهاء مباراة الذهاب بين برشلونة ومانشستر يونايتد بالتعادل 2-2، وقالت إن الحسم سيكون في مدينة مانشستر بعد التعادل في مباراة رائعة أهدر خلالها «البارسا» فرصة الفوز حسب رأيها، وأضافت أن الفريق استحق ركلة جزاء، في حين وصفت «سبورت» اللقاء بـ «المباراة العظيمة»، لكنها أبدت أسفها على فقد «الثنائي» بيدري وجافي خلال الإياب الحاسم، أما «لي سبورتيو» فكتبت عن صعوبة أحداث المباراة بقولها إن التعادل جاء بـ «الأسنان والأظافر»!

وصحيح أن الصحف المدريدية اهتمت بمواجهة غريمها في «يوروبا ليج»، إلا أنها تناولت الأمر على طريقتها «المعتادة»، بوضع صورة مُعبرة عن قلق رئيس برشلونة خوان لابورتا مع عنوان «زيادة حدة التوتر»، وربطت بين ما وصفته بـ «بارسا-جيت» حول فضيحة مزاعم رشوة الحكام وبين اقتناص «البلوجرانا» التعادل أمام يونايتد «الكبير»، حسب وصفها، وصعوبة مواجهة العودة من دون نجمي الفريق، وبالطبع سارت «أس» على النهج نفسه، ونقلت عن صحيفة «إل موندو» ما تم تسريبه من رسائل بين الحكم نيجرييرا وبارتوميو، بينها رسالة احتوت على كلمات «إذا لم يحدث اتفاق، سيتم كشف الفضائح!»، وأشادت الصحيفة بما قدمه الإنجليزي، راشفورد، ووصفته بأنه «كان كابوس برشلونة»، وهو ما أكدته ميرور البريطانية التي اتفقت مع المدرب تين هاج حول تأثير الحكم «السلبي» على فريقه، وقالت إن برشلونة استحق البطاقة الحمراء بعد إعاقة واضحة للنجم راشفورد كان يُمكنها تغيير نتيجة اللقاء.

على الجانب الآخر، اتفقت الصحف الإيطالية على أحقية يوفنتوس في الحصول على ركلة جزاء واضحة، حيث تحدثت «لاجازيتا» عن «غضب السيدة العجوز» العارم بسبب تجاهل الحكم تلك اللعبة، فيما قالت «توتوسبورت» إن الحكم «سرق» اليوفي، بينما عنونت «كورييري ديللو سبورت»: «ليلة ملعونة للثنائي الإيطالي»، في إشارة إلى التعادل المخيب لليوفي وصدمة الهزيمة لروما أمام سالزبورج، وكتبت أن مورينيو يقف الآن على الحافة، وأشارت إلى أن هدف شيرو إيموبيلي في دوري المؤتمر الأوروبي أنقذ ساري وأعاد لاتسيو إلى الطريق الصحيح بعد سلسلة النتائج الكارثية في الفترة الأخيرة، ووصفت الثنائي، يوفيتش وكابرال بأنهما «فراش البنفسج» بعد أهدافهما الـ 4 مع فيورنتينا في البطولة نفسها.