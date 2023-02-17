2000 دراج في «تحدي سبينس 92»



دبي (الاتحاد)



تنطلق يوم الأحد «النسخة 13» من «تحدي سبينس دبي 92» للدراجات الهوائية الذي يقام بدعم مجلس دبي الرياضي، وبالتعاون مع اتحاد الدراجات الهوائية، ويندرج ضمن أجندة الاتحاد الدولي، وضمن فعاليات جران فوندو العالمية.

ويشارك في السباق أكثر من 2000 دراج، من مختلف الجنسيات والأعمار من داخل الدولة وخارجها، ضمن 11 فئة عمرية، يتنافسون على مسافة 95.4 كيلو متر، انطلاقاً من استاد دبي الدولي، في مدينة دبي الرياضية، ويمرون بأبرز وأشهر المعالم السياحية بدبي، من بينها أبراج بحيرات جميرا، وتلال الإمارات، وعقارات جميرا للغولف، ومجمع جرينز السكني، ومدينة إكسبو دبي التي يعبر خلالها الدراجون في اتجاه عكس عقارب الساعة، كما يمرون على القرية العالمية، والمرابع العربية، ودبي أوتودروم، ليعيش الدراجون تجربة فريدة يستمتعون خلالها بالمناظر البديعة في دبي، وينتهي السباق في مكان الانطلاق ذاته داخل استاد دبي الدولي.

ويعد «تحدي سبينس دبي 92» أهم بطولة مؤهلة إلى جران فوندو في العالم، حيث يتأهل 20% من المشاركين في 11 فئة عمرية من السباق إلى النهائي العالمي الأكبر من نوعه في العالم، ويقام هذا العام في جلاسكو باسكتلندا من 3 إلى 13 أغسطس المقبل، ويجمع المتأهلون للمرة الأولى من 13 بطولة عالمية؛ أهمها «تحدي سبينس دبي 92».

وتتضمن النسخة الثالثة عشرة من تحدي سبينس تنظيم سباقات الهواة «آوت رايد» التي تتيح المشاركة لغير المحترفين المشاركة في مسار أقصر يبلغ طوله 38 كيلومتراً، والمصمم لهواة رياضة الدراجات من المبتدئين، وتمنحهم فرصة المشاركة في سباق مجتمعي ضمن بيئة تنافسية ودية تتسم بأعلى معايير الاحترافية في التنظيم، وتتناسب مع قدراتهم البدنية، وينطلق سباق الهواة من خط السباق الرئيسي في استاد دبي الدولي، مروراً بمسار مدينة إكسبو، وصولاً إلى خط النهاية.

ويقام السبت سباق الصغار للدراجات الهوائية المصمم للأطفال من 2 إلى 12 عاماً، ويكون غير محدد بوقت، ويقام داخل مدينة دبي الرياضية، على مسار مغلق ضمن 4 فئات 1 كيلومتر للأطفال من 2 إلى 3 سنوات، و2 كيلومتر من 4 إلى 5 سنوات، و4.5 كيلومتر من 6 إلى 11 سنة، و9 كيلومترات من 9 إلى 12 سنة.