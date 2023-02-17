الجزيرة وبني ياس.. «النقاط الضائعة» تشعل «الديربي»



معتصم عبدالله (دبي)



تشعل «النقاط الخمس» المهدرة لفريقي الجزيرة وبني ياس، في الجولتين الماضيتين، أجواء مواجهة «الديربي» المنتظرة بين الفريقين، مساء السبت، على استاد محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي، في ختام «الجولة 17» من «دوري أدنوك للمحترفين»، والتي تشهد مباراتي الوحدة والبطائح على استاد آل نهيان، وعجمان ودبا على استاد راشد بن سعيد معقل «البرتقالي».

وأهدر طرفا «الديربي» المنتظر ما بين «فخر أبوظبي» و«السماوي» 5 نقاط كاملة في آخر جولتين، بتعادل الجزيرة مع خورفكان 1-1 في «الجولة 15»، قبل الخسارة بصعوبة أمام مضيفه العين 2-3 في الجولة الماضية، ليبقى ترتيب الفريق في المركز السادس برصيد 27 نقطة، في الوقت الذي خسر فيه بني ياس أمام الشارقة 0-4، وتعادل في الجولة الماضية مع مضيفه البطائح 3-3، ليرفع رصيده إلى 19 نقطة في المركز التاسع.

وتزيد نتيجة التعادل الإيجابي في الدقائق الأخيرة من مباراة الدور الأول 1-1 على ملعب بني ياس، من قوة التحدي في مباراة السبت، والتي تشهد مواجهة خاصة بين المدافعين الصربيين ميلوس العائد أساسياً إلى تشكيلة الجزيرة، ومواطنه ساشا لاعب بني ياس، والذي شدد بدوره على قوة وندية المواجهة المرتقبة، بوصفها واحدة من أمتع مباريات الدوري على حد وصفه.

وتحمل مباراة «الديربي» المنتظرة «الرقم 24» في تاريخ مواجهات الجزيرة وبني ياس في «دوري المحترفين»، حيث يتفوق «فخر أبوظبي» برصيد 13 انتصاراً، مقابل 3 انتصارات لبني ياس، والتعادل في 7 مباريات، ويعد الجزيرة الفريق الأكثر زيارة لشباك «السماوي» في الدوري بـ56 هدفاً، مقابل 31 هدفاً هزت شباكه.

ويسعى الوحدة خامس الترتيب وله 31 نقطة، تجنب عدم الفوز للمباراة الخامسة على التوالي على ملعبه في الدوري، حينما يستضيف البطائح صاحب المركز الحادي عشر «15 نقطة»، من بينها 13 نقطة حصدها في المباريات خارج ملعبه، وستكون مباراة السبت المواجهة الرسمية الثانية في تاريخ لقاءات الفريقين، بعد فوز «العنابي» في الدور الأول بنتيجة 4 - صفر.

ويستقبل عجمان صاحب المركز السابع برصيد 26 نقطة، ضيفه دبا «الأخير» وله 4 نقاط، على استاد راشد بن سعيد معقل «البرتقالي»، وتضاعف رغبة «البركان» في التعويض، بعد الخسارة بـ «رباعية» نظيفة أمام الشارقة في الجولة الماضية، من الصعوبات التي تنتظر «النواخذة» الباحث بشدة عن إنقاذ موقفه، قبل إعلان الهبوط الرسمي، ويتفوق عجمان في المواجهات أمام دبا برصيد 5 انتصارات، مقابل فوز وحيد للأخير، والتعادل في مباراة أخرى.

مباريات السبت



عجمان - دبا 17:30

الوحدة - البطائح 17:30

الجزيرة - بني ياس 20:15

«الهداف» يهدد «السماوي»



يقف علي مبخوت مهاجم الجزيرة، والصائم عن التسجيل في آخر مباراتين لفريقه في الدوري، على رأس قائمة هدافي المواجهات أمام «السماوي» برصيد 16 هدفاً، وتبدو مباراة السبت فرصة جديدة للعودة إلى التسجيل، عطفاً على فشل دفاع بني ياس في المحافظة على نظافة شباكه في آخر 12 مباراة خارج قواعده بالدوري منذ الموسم الماضي.

بيدرو يطارد «الباكورة»



يبحث البرازيلي جواو بيدرو الغائب عن مباراة الجولة الماضية بداعي الإيقاف، وهداف الوحدة برصيد 11 هدفاً، عن باكورة أهدافه في مواجهة البطائح، بعدما سبق له تسجيل 9 أهداف خلال 8 مواجهات أمام «الفرق الصاعدة»، كان آخرها «الثنائية» أمام دبا 3-0 في الجولة التاسعة.

بالعربي.. «النجاح 67%»



يعول عجمان في مباراته أمام ضيفه دبا على التألق اللافت لمهاجمه التونسي فراس بالعربي، والذي يعد اللاعب الأكثر مساهمة في تسجيل الأهداف لفريقه في الدوري، خلال الموسم الحالي، بنسبة 67%، بعدما سجل 8 أهداف، مقابل إهدائه 6 تمريرات حاسمة لزملائه، من أصل 21 هدفاً لـ «البرتقالي».