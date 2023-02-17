السبت 18 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

4.8 مليار دولار تكلفة منشآت «أولمبياد 2032»

4.8 مليار دولار تكلفة منشآت «أولمبياد 2032»
17 فبراير 2023 11:57

 
بريزبين (أ ف ب) 

أخبار ذات صلة
«المسافات الطويلة» تنفصل عن «ألعاب القوى»
مصادرة 365 كيلوجراما من الكوكايين في أستراليا

أعلنت أستراليا أنها ستنفق 7 مليارات دولار أسترالي «4.8 مليار دولار» على منشآت دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في بريزبين 2032، بما فيها ملعب جديد يتسع لـ17 ألف مقعد وتجديد استاد جابّا.
حصلت عاصمة كوينزلاند على شرف استضافة دورتي الألعاب الأولمبية والبارالمبية الصيفية 2032 قبل عامين، ليعود الحدث العالمي إلى أستراليا للمرة الثالثة بعد ملبورن 1956 وسيدني 2000.
وتضخ حكومة ولاية كوينزلاند 2.7 مليار دولار أسترالي لإعادة تطوير ملعب جابّا وإضافة ثمانية آلاف مقعد لتصبح سعته 50 ألفاً.
بالإضافة إلى ذلك، تموّل الحكومة الفيدرالية بناء ملعب جديد في وسط مدينة بريزبين بقيمة 2.5 مليار دولار أسترالي يتسع لـ17000 مقعد، ويضم حوض سباحة يمكن إزالته بعد الألعاب ليصبح جادة لإقامة الفعاليات.
ويتم تخصيص 1.87 مليار دولار أسترالي من التمويل الفيدرالي والحكومي في 16 منشأة جديدة أو سيتم تجديدها.
وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز في مؤتمر صحفي «من الواضح تماماً أننا بحاجة إلى القيام بدورنا، ليس فقط لإقامة أفضل ألعاب، ولكن أيضاً لترك إرث دائم لكوينزلاند ولجميع أولئك الذين يزورون هذه الولاية الرائعة.
وأضاف أنه سيكون هناك «لحظات مهمة» أخرى في الفترة التحضيرية للأولمبياد.
وتابع «سيحدث هذا فرقاً هائلاً في اقتصادنا ونمط حياتنا، وكيف يُنظر إلى أستراليا أيضاً في العالم، ولهذا السبب من المهم أن نقوم بالأمور بالشكل الصحيح، وأنا واثق جداً من أننا فعلنا ذلك بالضبط.
وقالت رئيسة وزراء كوينزلاند، أناستاسيا بالاشوك، إن 80 في المئة من البنية التحتية للألعاب كانت موجودة بالفعل.
وتابعت «سيرسّخ ذلك مكانة كوينزلاند على المستوى الدولي، ولكنه أيضًا إرث دائم لرياضيينا وشبابنا وأيضاً لأسلوب حياة أكثر صحة.

أستراليا
الألعاب الأولمبية
آخر الأخبار
"بشرى صحية" لمن أصيبوا بفيروس كورونا
دنيا
"بشرى صحية" لمن أصيبوا بفيروس كورونا
اليوم 09:26
«إرثي».. حضور دولي يعزِّز حوار الحضارات
دنيا
«إرثي».. حضور دولي يعزِّز حوار الحضارات
اليوم 15:51
80 متسابقاً في «استعراض كايت سيرف»
80 متسابقاً في «استعراض كايت سيرف»
اليوم 15:49
المفوضية الأوروبية تدعو إلى تسريع الدعم العسكري لأوكرانيا
عربي ودولي
المفوضية الأوروبية تدعو إلى تسريع الدعم العسكري لأوكرانيا
اليوم 15:49
«هيان» تتألق في ثاني أيام «دولية» أبوظبي لجمال الخيل
الرياضي
«هيان» تتألق في ثاني أيام «دولية» أبوظبي لجمال الخيل
اليوم 15:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©