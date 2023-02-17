السبت 18 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

الخوف على «معصم» أنتيتوكونمبو

الخوف على «معصم» أنتيتوكونمبو
17 فبراير 2023 10:50

 
لوس أنجلوس (أ ف ب) 

أخبار ذات صلة
تغريم نجم سلتيكس 1.4 مليون دولار في «الترويج المضلل»!
البيت الأبيض يجري محادثات مع مسؤولين تايوانيين في واشنطن

تعرض العملاق اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو لإصابة في معصم يده، خلال فوز فريقه ميلووكي باكس الثاني عشر توالياً في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، والذي جاء على حساب مضيفه شيكاغو بولز 112-100.
غادر أنتيتوكونمبو المباراة في بداية الربع الثاني، بعد أن ارتطم بدعامة السلة، بعدما كان يحاول القيام بتصدٍ للكرة.
قال تقرير طبي أوّلي من باكس إن لاعبه عانى من التواء في المعصم الأيمن، وأضاف مدربه مايك بودينهولزر أن التقارير «مشجعة، وفحص الأشعة كان نظيفاً، لديه التواء، سنرى كيف يشعر في الأيام المقبلة لنقيّم حالته.
ومن المفترض أن يقود يانيس فريق المنطقة الشرقية في مباراة كل النجوم «أول ستار» الأحد ضد فريق الغربية بقيادة ليبرون جيمس.
وألقت إصابة أنتيتوكونمبو، بظلالها على أداء ملفت آخر لميلووكي الذي يحتل المركز الثاني في الشرقية، خلف بوسطن المتصدر، بسجل 41-17.
وقاد بروك لوبيز بطل 2021 للفوز بتسجيله 33 نقطة و7 متابعات فيما ساهم جيفون كارتر بـ22، ليُلحقا ببولز الخسارة السادسة توالياً.
في فينيكس، جلس الوافد الجديد كيفن دورانت في الصف الأمامي وشاهد فريقه صنز يخسر على أرضه أمام لوس أنجلوس كليبرز 116-107.
تم تقديم دورانت رسمياً للجماهير في فينيكس خلال مؤتمر صحفي، حيث أعلن أن النادي بات قريباً من إنهاء جفاف عن اللقب طال انتظاره «أعتقد أنه لدينا كل العناصر لنحقق النجاح».
لكن لاحقاً على أرض الملعب، عانى صنز أمام كليبرز متألق سجل له كل من بول جورج وتيرينس مان 26 نقطة.
تقدم كليبرز الى المركز الرابع في الغربية «33-28» أمام صنز الخامس «32-28».
وحقق واشنطن ويزاردز عودة متأخرة رائعة خارج أرضه ليسقط مينيسوتا تمبروولفز 114-106، وسجل نجم ويزاردز برادلي بيل أكثر من 30 نقطة للمرة الثالثة في أربع مباريات، بعد أن أنهى المواجهة مع 35 نقطة، 6 متابعات و5 تمريرات حاسمة.

أميركا
كرة السلة
الدوري الأميركي لسلة المحترفين
يانيس أنتيتوكونمبو
آخر الأخبار
"بشرى صحية" لمن أصيبوا بفيروس كورونا
دنيا
"بشرى صحية" لمن أصيبوا بفيروس كورونا
اليوم 09:26
«إرثي».. حضور دولي يعزِّز حوار الحضارات
دنيا
«إرثي».. حضور دولي يعزِّز حوار الحضارات
اليوم 15:51
80 متسابقاً في «استعراض كايت سيرف»
80 متسابقاً في «استعراض كايت سيرف»
اليوم 15:49
المفوضية الأوروبية تدعو إلى تسريع الدعم العسكري لأوكرانيا
عربي ودولي
المفوضية الأوروبية تدعو إلى تسريع الدعم العسكري لأوكرانيا
اليوم 15:49
«هيان» تتألق في ثاني أيام «دولية» أبوظبي لجمال الخيل
الرياضي
«هيان» تتألق في ثاني أيام «دولية» أبوظبي لجمال الخيل
اليوم 15:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©