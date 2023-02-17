جالتييه يقف على «الرمال»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



أصبح كريستوف جالتييه مدرب باريس سان جيرمان في «موقف هش»، بعد الهزائم الثلاث المتتالية التي مُني بها الفريق، في مختلف المسابقات، وآخرها أمام بايرن ميونيخ صفر-1 بملعب «حديقة الأمراء»، في ذهاب دور الـ 16 لدوري الأبطال، وخسر قبلها مباراتين أحداهما في الكأس أمام أوليمبيك مارسيليا صفر-1، والأخرى في الدوري أمام موناكو 1-3.

وكما هو الحال في كثير من الأندية الأوروبية، تحسم النتائج بقاء المدربين، ولهذا كشفت مصادر صحفية فرنسية عديدة النقاب عن أن المدرب الذي قاد ليل إلى الفوز ببطولة الدوري عام 2021، لم تعد أمامه إلا «فرصة أخيرة» لإصلاح الموقف وتجنب الإقالة.

صحيح أنه ليس هناك تفكير للتخلص منه في «التو واللحظة»، إلا أن 8 مارس المقبل سيكون حاسماً بالنسبة لاستمراره مع الفريق، إذ أن الأمر مرهون بالنتيجة التي تنتهي إليها مباراة العودة أمام بايرن ميونيخ في «أليانز أرينا».

ومنذ اليوم الأول لتعيين جالتييه على رأس القيادة الفنية لسان جيرمان في الصيف الماضي، خلفاً للأرجنتيني ماوريسي بوكيتينو مدرب توتنهام الأسبق، وهو لا يلقى ترحيباً كبيراً من أنصار النادي، وعدد غير قليل من خبراء اللعبة الفرنسيين، وحامت الشكوك حول قدرته على قيادة «غرفة ملابس» مكتظة بهذا العدد من النجوم «السوبر».

ولم يحدث أن خسر سان جيرمان 3 مرات متتالية منذ 2011، عندما كان أنطوان كامبوري يتولى القيادة الفنية للفريق.

وبخلاف هذه الهزائم الثلاث، بات واضحاً للجميع أن سان جيرمان يعطي الانطباع بأنه في حالة تراجع وانحسار على مر الشهور الماضية، إذ وضح «تخبط» جالتييه في خياراته التكتيكية، حيث بدأ الموسم بطريقة 3-4-3 وكانت جيدة، وتحول مع مرور الأسابيع إلى 4-3-3، ثم 4/4/2، ولم تتحسن الأوضاع، بل ساءت عن ذي قبل، وشهدت تراجعاً انتهى بالهزائم الثلاث المتتالية.

صحيح أن الجهاز الفني عانى في بعض المباريات من غياب أكثر من «نجم سوبر»، وحدث ذلك بالنسبة لثلاثي الهجوم على وجه الخصوص «ميسي ونيمارومبابى»، إلا أن إدارة جالتييه للمباريات دفاعية بصورة مبالغاً فيها، وهناك علامات استفهام كثيرة على خياراته للاعبين الذي يدفع بهم في التشكيلة الأساسية التي تبدأ المباريات، مثلما حدث وأشرك كارلوس سوليه بدلاً من مبابى في الساعة الأولى من مباراة بايرن ميونيخ الأخيرة، رغم أن اللاعب لم يفعل شيئاً يذكر منذ وصوله إلى باريس، وتجاهل جالتييه تماماً إشراك هوجو إكيتيكي المتميز بسرعته الفائقة «5. 34 كيلومتر في ساعة» هذا الموسم، رغم أنه أفضل من يسد فراغ غياب مبابى بسبب الإصابة، ولهذا كان التساؤل والدهشة حاضرين لدى الكثيرين لعدم إشراك اللاعب، ولو ثانية واحدة أمام البايرن.

ورغم كل ذلك، انبرى بعض المقربين من جالتييه، للدفاع عنه والقول إن مستوى أداء بعض اللاعبين المهمين والأساسيين تراجع كثيراً، منذ عودتهم من كأس العالم الأخيرة، ما أثر بالسلب على النتائج، ودفع المؤيدين إلى القول إن ضعف «دكة البدلاء» هو السبب الأول لتراجع مستوى الفريق وليس جالتييه.