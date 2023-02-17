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وفاة بطل ألمانيا للقفز بالزانة

وفاة بطل ألمانيا للقفز بالزانة
17 فبراير 2023 09:02

 
برلين (د ب أ) 

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توفي الألماني تيم لوبينجر، لاعب القفز بالزانة السابق عن 50 عاماً، جراء الإصابة بمرض السرطان، وذلك حسبما أكدت عائلته، بعد انتشار عدة تقارير إعلامية، كان لوبينجر قد تم تشخيص إصابته بسرطان الدم في عام 2017، وبعد معركة طويلة مع المرض، قال في تصريحات لصحيفة «بيلد» في أكتوبر الماضي: «لن أشفى، السرطان الذي أصبت به شديد للغاية».
وكان لوبينجر أول لاعب ألماني في القفز بالزانة، يتجاوز حاجز الستة أمتار في عام 1997، وهو واحد من بين 26 رياضياً حققوا هذا الإنجاز داخل الصالات وخارجها.
وفاز لوبينجر بالميدالية الذهبية في كأس العالم داخل الصالات في برمنجهام عام 2003، والميدالية البرونزية في موسكو عام 2006، وذلك بعد أن حصل على الميدالية الذهبية في البطولة الأوروبية داخل الصالات في عامي 1998 و2002.

ألمانيا
مسابقة القفز بالزانة
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