تين هاج: فرطنا في «الهدية»

برشلونة (د ب أ)

أثنى الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإسباني، على أداء لاعبيه في مواجهة برشلونة الإسباني ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، لكنه أبدى في الوقت نفسه حزنه لفشل فريقه في الاحتفاظ بتقدمه وتحقيق فوز ثمين، ليكتفي بالتعادل الإيجابي معه.

وتعادل برشلونة مع مانشستر يونايتد 2 / 2، على ملعب سبوتيفاي كامب نو، في ذهاب الدور المؤهل لدور الـ16 للمسابقة القارية، ليتأجل حسم التأهل لمباراة العودة، التي تجرى بملعب أولد ترافورد، معقل الفريق الإنجليزي.

وقال تين هاج في تصريحات إعلامية عقب المباراة: "عندما تصنع الفرص فإنه يتعين عليك أن تحولها لأهداف، لكنني أعتقد أنه يجب أن نثني على أداء فريقنا".

وأضاف تين هاج "قدمنا مستوى جيداً للغاية أمام متصدر ترتيب الدوري الإسباني. برشلونة يقدم اداء وعملاً كبيراً، ولكننا صنعنا الفارق وكان ينبغي علينا إنهاء الفرص الأخرى التي سنحت لنا إلى أهداف". وتحدث مدرب يونايتد عن الهدفين اللذين أحرزهما برشلونة في مرمى فريقه، حيث قال: "كان يتعين علينا ألا نترك المساحة للاعب مثل ماركوس ألونسو بلا رقابة في تنفيذ الركلة الركنية".

وتابع "لقد منحنا لهم هدف التعادل، لا ينبغي أن نرتكب مثل تلك الهفوات في لقاء العودة، ونسعى لتقديم نفس المستوى على الصعيد الهجومي".

وبادر برشلونة بالتسجيل عن طريق ماركوس ألونسو في الدقيقة 50، لكن الفريق الإسباني لم يهنأ بتقدمه كثيرا، بعدما أحرز ماركوس راشفورد هدف التعادل لمانشستر يونايتد في الدقيقة 53.

وأضاف مانشستر يونايتد الهدف الثاني في الدقيقة 59، حيث جاء عبر النيران الصديقة، بعدما أحرز جوليس كوندي، لاعب برشلونة هدفا بالخطأ في مرمى فريقه، لكن البرازيلي رافينيا منح التعادل للفريق المضيف من جديد، في الدقيقة 76.

بتلك النتيجة، تأجل حسم التأهل للدور المقبل إلى لقاء الإياب، الذي يُقام على ملعب أولد ترافورد، معقل مانشستر يونايتد يوم الخميس القادم.

وتلتقي الفرق الصاعدة من هذا الدور في دور الـ16 مع الفرق الثمانية التي تصدرت مجموعاتها في دور المجموعات بالمسابقة القارية.