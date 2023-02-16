يوفنتوس يتعثر مجدداً

برشلونة (د ب أ)

تواصل الموسم المخيب للآمال ليوفنتوس بتعادله 1-1 مع نانت في مباراة الذهاب بملحق دور الستة عشر للدوري الأوروبي لكرة القدم.

وحقق يوفنتوس فوزاً واحداً في مبارياته الست بدوري أبطال أوروبا، ليخوض الجولة الفاصلة بالدوري الأوروبي. وبالإضافة إلى خصم 15 نقطة، بسبب مخالفات تتعلق بصفقات الانتقال التي أبرمها في الدوري الإيطالي، ليمر مشجعوه بموسم سيء حتى الآن.

وفي إطار نفس الجولة بذهاب الدور المؤهل لدور الـ16 في بطولة الدوري الأوروبي، فرض التعادل الإيجابي 2 / 2 نفسه على لقاء برشلونة الإسباني وضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأسفرت باقي المباريات التي جرت عن فوز سالزبورج النمساوي 1 / صفر على ضيفه روما الإيطالي، وشاختار دونيتسك الأوكراني على ضيفه رين الفرنسي 2 / 1، في تعادل أياكس أمستردام الهولندي مع ضيفه يونيون برلين الألماني من دون أهداف.

كما أسفرت اللقاءات الأخرى عن فوز إشبيلية الإسباني 3 / صفر على ضيفه أيندهوفن الهولندي، وموناكو الفرنسي على مضيفه بايرليفركوزن الألماني 3 / 2، فيما تعادل سبورتنج لشبونة البرتغالي 1 / 1 مع ضيفه ميتيلاند الدنماركي.

على ملعب أليانز ستاديوم بمدينة تورينو الإيطالية، خيم التعادل الإيجابي 1 / 1 على لقاء يوفنتوس ونانت.

وتقدم يوفنتوس بهدف عن طريق دوشان فلاهوفيتش في الدقيقة 13، قبل أن يتعادل لودوفيتش بلاس لمصلحة نانت في الدقيقة 60.

وتقدم إشبيلية خطوة عملاقة نحو الصعود للدور المقبل، عقب فوزه الكبير 3 / صفر على أيندهوفن. وأحرز النجم المغربي الدولي يوسف النصيري الهدف الأول للفريق الإسباني في الدقيقة 45، فيما أضاف زميلاه لوكاس أوكامبوس ونيمانيا جوديل الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 50 و55 على الترتيب.

واقتنص سبورتنج لشبونة تعادلاً في الوقت القاتل 1 / 1 مع ميتيلاند، في العاصمة البرتغالية لشبونة. وتقدم الفريق الدنماركي بهدف مباغت حمل توقيع نجمه الدولي المصري إمام عاشور في الدقيقة 77، لكن سيباستيان كواتس أحرز هدف التعادل لأصحاب الأرض، في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني.



واقتنص موناكو فوزاً ثميناً 3 / 2 من ملعب مضيفه بايرليفركوزن، في ملعب باي أرينا.

وأحرز موناكو هدف التقدم بواسطة لوكاس هراديكي حارس مرمى ليفركوزن بالخطأ في مرماه، قبل أن يرد الفريق الألماني بهدفين عبر موسى ديابي وفلوريان فيرتز في الدقيقتين 48 و59 على الترتيب. وقلب الفريق الفرنسي الطاولة على منافسه، بعدما أضاف لاعباه كريبين دياتا وأكسيل ديساسي الهدفين الثاني والثالث لموناكو في الدقيقتين 74 والثالثة من الوقت الضائع للشوط الثاني.

وفي العاصمة الهولندية أمستردام، فرض التعادل السلبي نفسه على لقاء أياكس أمستردام مع ضيفه يونيون برلين، لتصبح ورقة العبور للدور المقبل مرهونة بنتيجة مباراة العودة، التي تجرى في العاصمة الألمانية برلين يوم الخميس المقبل.

واقتنص سالزبورج انتصاراً ثميناً 1 / صفر على ضيفه روما، ليتقدم الفريق النمساوي خطوة لا بأس بها نحو الصعود للدور القادم.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق الأرجنتيني نيكولاس كابالدو في الدقيقة 88، ليمنح سالزبورج الأفضلية قبل لقاء العودة، الذي يجرى الأسبوع المقبل في الملعب الأولمبي بالعاصمة الإيطالية.

وحقق شاختار دونيتسك فوزاً ثميناً 2 / 1 على رين، ليمتلك الفريق الأوكراني الحظوظ الأوفر في الصعود للدور القادم. وافتتح دميترو كريسكيف التسجيل لشاختار في الدقيقة 11، قبل أن يحرز زميله آرتيم بوندارينكو الهدف الثاني في الدقيقة 45 من ركلة جزاء، فيما تكفل الكاميروني كارل توكو إيكامبي بإحراز هدف رين الوحيد في الدقيقة 59.

وتلتقي الفرق الصاعدة من هذا الدور في دور الـ16 مع الفرق الثمانية التي تصدرت مجموعاتها في دور المجموعات بالمسابقة القارية.