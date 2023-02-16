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والد ميسي عن عودته إلى برشلونة: أستبعد ذلك!

والد ميسي عن عودته إلى برشلونة: أستبعد ذلك!
17 فبراير 2023 00:15

برشلونة (أ ف ب)
قال والد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ومدير أعماله خورخي، إنه من غير المرجح أن يعود نجله للعب مع برشلونة الإسباني بعد عامين من مغادرته ملعب «كامب نو» إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.
وتعاقد «البرغوث» الصغير مع نادي العاصمة في صيف عام 2021 لمدة موسمين مع خيار التوقيع لموسم إضافي، بعدما فشل النادي الكتالوني الذي أمضى فيه ابن الـ35 عاماً معظم مسيرته، في تجديد عقده بسبب قواعد اللعب المالي النظيف في الدوري الإسباني، في انتقال صعق عالم الكرة المستديرة.
قال خورخي للصحفيين في مطار برشلونة: «لا أعتقد ذلك فالظروف ليست ملائمة».
وأشار خورخي إلى أنه لم يتحدث إلى رئيس برشلونة خوان لابورتا بشأن صفقة، وأن ميسي «لديه عقد مع باريس سان جيرمان».
وينتهي عقد ميسي، الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 7 مرات، مع سان جيرمان في الصيف المقبل، وفي الوقت الحالي لم يوافق على الشروط الجديدة.
ورداً على سؤال عما إذا كان يرغب في رؤية ابنه يلعب لبرشلونة مجدداً، قال خورخي: «الحياة تأخذ منعطفات كثيرة».
وانضم المهاجم الأرجنتيني الذي قاد بلاده للتتويج العالمي الثالث في تاريخها في مونديال قطر، في ديسمبر الماضي، إلى النادي الكاتالوني في سن الـ13 عاماً ليصبح أحد أساطير النادي. حقق 35 لقباً مع برشلونة، مسجلاً 672 هدفاً في 778 مباراة في جميع المسابقات.

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