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برشلونة يفسد «ريمونتادا» يونايتد

برشلونة يفسد «ريمونتادا» يونايتد
16 فبراير 2023 23:54

برشلونة(د ب أ)

فرض التعادل الإيجابي 2 / 2 نفسه على لقاء برشلونة الإسباني وضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي، في ذهاب الدور المؤهل لدور الـ16 في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم. 

وأسفرت باقي المباريات التي جرت عن فوز سالزبورج النمساوي 1 / صفر على ضيفه روما الإيطالي، وشاختار دونيتسك الأوكراني على ضيفه رين الفرنسي 2 / 1، في حين تعادل أياكس أمستردام الهولندي مع ضيفه يونيون برلين الألماني من دون أهداف. 

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ورغم الاستحواذ المتبادل على الكرة من جانب برشلونة ويونايتد خلال الشوط الأول من عمر المباراة التي أقيمت على ملعب سبوتيفاي كامب نو، فشل الفريقان في ترجمة الفرص التي سنحت لهما إلى أهداف، على عكس الشوط الثاني، الذي اتسم بالإثارة والمتعة والأهداف.
وبادر برشلونة بالتسجيل عن طريق ماركوس ألونسو في الدقيقة 50، لكن الفريق الإسباني لم يهنأ بتقدمه كثيراً، بعدما أحرز ماركوس راشفورد هدف التعادل لمانشستر يونايتد في الدقيقة 53.
وواصل راشفود هوايته في هز الشباك للمباراة الرابعة على التوالي في مختلف المسابقات، بعدما سبق له التسجيل في اللقاءات الثلاثة الأخيرة ليونايتد في الدوري الإنجليزي. 

وأضاف مانشستر يونايتد الهدف الثاني في الدقيقة 59، حيث جاء عبر النيران الصديقة، بعدما أحرز جوليس كوندي، لاعب برشلونة هدفا بالخطأ في مرمى فريقه، لكن البرازيلي رافينيا منح التعادل للفريق المضيف من جديد، في الدقيقة 76.
بتلك النتيجة، تأجل حسم التأهل للدور المقبل إلى لقاء الإياب، الذي يُقام على ملعب أولد ترافورد، معقل مانشستر يونايتد يوم الخميس القادم. 

وتلتقي الفرق الصاعدة من هذا الدور في دور الـ16 مع الفرق الثمانية، التي تصدرت مجموعاتها في دور المجموعات بالمسابقة القارية.

برشلونة
مانشستر يونايتد
الدوري الأوروبي
راشفورد
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