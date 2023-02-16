«مجيب» بطل كأس رئيس الدولة للخيول العربية

عصام السيد (أبوظبي)

توج سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، بحضور الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الخيول العربية، والشيخة روضة والشيخ محمد، أنجال سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، الجواد «مجيب» لإسطبلات الأصايل، بإشراف سالم الكتبي، وقيادة ريتشارد مولن، بطلاً لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة للفئة الأولى البالغة جائزتها 2.5 مليون درهم، فيما توج «ويسترن رايتر» لعذبة للسباقات، بإشراف بوبات سيمار، وقيادة ريتشارد مولن «ثنائية» بطلاً لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول المهجنة الأصيلة البالغة جائزتها 380 ألف درهم، واللتين أقيمتا مساء أمس ضمن حفل السباق الحادي عشر لنادي أبوظبي للفروسية، بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة.

واشتمل حفل السباق أيضاً على كلاسيكو الإمارات بنسختيه للمهرات والأمهار، فضلاً عن كأس الوثبة ستاليونز، ووصلت القيمة الإجمالية لجوائز الأشواط الستة للأمسية إلى 3 ملايين و230 ألف درهم.

وفاز «آر بي سراب» لمنصور مصبح السنيدي، بإشراف خليفة النيادي وقيادة طيار علية بسباق كأس الوثبة ستاليونز المخصص لملاك الإسطبلات الخاصة لمسافة 2200 متر (تكافؤ)، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ونال «متقدم» للخيالة السلطانية العُمانية، بإشراف إبراهيم الحضرمي، وقيادة راي داوسون «ثنائية لكليهما» جائزة الشوط الثاني لمسافة 1600 متر على لقب كأس ممشى الخير، البالغة جائزته 80 ألف درهم.

وفازت «المتجلية» لإسطبلات بن شهوات، بإشراف إبراهيم الحضرمي، وقيادة راي داوسون بجائزة الشوط الثالث البالغة جائزته 100 ألف درهم، على لقب سباق كلاسيكو الإمارات للمهرات في سن أربع سنوات فقط، على مسافة الميل «هيبة». وظفر «فدوان» للرحماني للسباقات بإشراف أحمد المحيربي، وقيادة أنطونيو فريزو بجائزة الشوط الرابع لمسافة 1600 متر، على لقب كلاسيكو الأمهار «هيبة» البالغ جائزته 100 ألف درهم.