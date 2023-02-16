اختتام النسخة الثانية من بطولة درع الإنتاج الوطني لسباقات الصقور

دبي (الاتحاد)

برعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اتحاد الصقور، اختُتمت أمس بميدان الروية بدبي فعاليات النسخة الثانية من بطولة درع الإنتاج الوطني لسباقات الصقور للموسم الرياضي 2022 - 2023 التي ينظّمها الاتحاد، بالتعاون مع مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.

شهدت البطولة تخصيص 3 أشواط لثلاث فئات هي فئة الشيوخ، والعامة مفتوح، والعامة مُلّاك بإجمالي جوائز تتجاوز قيمتها 800 ألف درهم.

تُوّج بالمركز الأول في شوط فئة الشيوخ الصقر «12» لمالكه f3 بزمن قياسي قدره 17.379 ثانية، فيما حصد الصقر «s24» لمالكه f3-s المركز الثاني بـ 17.546 ثانية، كما فاز الصقر «13KM» لمالكه f3 بالمركز الثالث بزمن 17.746 ثانية. أما في شوط فئة العامة مفتوح، ففاز فيه فريق دبي بالمركز الأول، بينما نال فريق ند الشبا المركز الثاني وحصل فريق SBK على المركز الثالث.

وحقق سيف غانم حسن العبد آل علي المركز الأول في شوط فئة العامة مُلّاك، كما توُّج سعيد عبد الله حليس جمعة الفلاسي بالمركز الثاني، وفاز حمد أحمد بن الشيخ مجرن الكندي بالمركز الثالث.

وانطلقت النسخة الثانية من البطولة بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم بضرورة ترسيخ مبدأ الاستدامة والحفاظ على البيئة التي يعمل عليها الاتحاد من خلال مبادراته وجهوده واستراتيجياته للوصول إلى أفضل النتائج والمؤشرات المطلوبة، لاسيما المتعلقة منها بجودة الإنتاج الوطني، وتحسين أنواعه ومضاعفة أعداده، بما يضمن تعزيز مكانة دولة الإمارات وجهةً رائدةً في مجالات تربية الصقور ومركزاً تنافسياً وريادياً بين كُبرى مزارع الإنتاج العالمية، وبما يتوافق مع أهداف عام الاستدامة.

واعتمد مجلس إدارة الاتحاد مبادرة أفضل مُنتِج لسباقات الصقور لفئتي الأفراد ومراكز الإكثار للصقور المُنتَجَة داخل الدولة، عقب الإقبال المتزايد ووصول أعداد المراكز إلى 4 مراكز إكثار و12 منتجاً للأفراد، وذلك تشجيعاً لمنتجي ومُلّاك الصقور على مواصلة دورهم الرائد في دعم جهود انتشار رياضة الصقور التراثية، ودفع مسيرتها بما يخدم مستقبل الرياضة على مستوى الدولة والمنطقة بأكملها، ودورهم الفعال في استدامة الصقور والبيئة وصيانة مواردها، حيث سيتم تكريم المُنتجين نهاية الموسم، وفقاً لآلية احتساب النقاط لجائزة مبادرة أفضل مُنتِج لسباقات الصقور.