«باب النجوم» يرحب بـ 2000 رياضي في «أساتذة البادل»

أبوظبي (الاتحاد)

تستضيف أبوظبي بطولة مدن العالمية لأساتذة البادل في جزيرة الحديريات من 21 إلى 26 فبراير الجاري، أولى جولات موسم «وورلد بادل تور 2023»، البطولة الاحترافية الرائدة عالمياً لرياضة البادل، بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، بالتعاون مع «جلوبال مايس أورجنايزيشين ليمتد».

وتجري الاستعدادات على قدم وساق لتحويل باب النجوم، الموقع الفاخر الشهير بأنشطة التخييم في أبوظبي، إلى ملاعب تم بناؤها خصيصاً لهذا الغرض على الشاطئ، وقرية للمشجعين، إضافة إلى الفعاليات الموسيقية والترفيهية ومهرجان المأكولات الذي تشارك به مجموعة من أشهر المطاعم في الإمارات.

وقال سهيل العريفي المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي: «تسعدنا استضافة أبوظبي لأولى بطولات البادل للأساتذة المحترفين، وندعو الجميع للحضور إلى جزيرة الحديريات، ومشاهدة أساتذة البادل العالميين في منافسات قوية للفوز باللقب».

وأضاف: «تتمتع رياضة البادل بشعبية واسعة في الإمارات، خاصة مع وجود مئات المرافق العالمية الجديدة التي تعزز القاعدة الشعبية الواسعة لهذه الرياضة. وإننا على ثقة تامة من أن تنظيم البطولة في أبوظبي يسهم في ترسيخ مكانة الإمارة بصفتها وجهة عالمية لاستضافة أرقى الأحداث الرياضية الدولية».

ويتم تحويل المساحات المخصصة للتخييم والأنشطة الترفيهية الأخرى في باب النجوم إلى قرية للمشجعين لتنظيم العديد من الفعاليات العائلية الممتعة التي تقام يومياً، وتوفير مجموعة من عروض التجزئة والعديد من خيارات المأكولات التي تقدمها مجموعة من أشهر عربات الطعام في الإمارات. ويمكن لبعض الفئات من حاملي التذاكر الدخول إلى صالة الضيافة الحصرية للاستمتاع بالمأكولات والمشروبات الفاخرة، والاسترخاء في المجلس المخصص لكبار الشخصيات.

وعلى الجانب الآخر من باب النجوم مباشرة، توجد القرية الرياضية في جزيرة الحديريات «سبورتس 321» تحت إشراف نادي أهداف الرياضي، وتضم صالة ألعاب حديثة، ومحطات لممارسة تمارين اللياقة البدنية، فضلاً عن عدد من الملاعب الداخلية ومسارات الجري المخصصة لتدريب اللاعبين. ويوجد في القرية أيضاً استوديو لليوجا سيتم تحويله إلى صالة لراحة واستشفاء لاعبي البادل قبل انطلاق المباريات وبعدها. وتقام جولة التصفيات النهائية المؤهلة لبطولة مدن العالمية لأساتذة البادل في «سبورتس 321» من 18 إلى 20 فبراير.

ويتنافس 128 لاعباً دولياً من الرجال والسيدات على المركز الأول، وجائزة نقدية إجمالية قدرها 250 ألف يورو. وتضم البطولات للفئتين 32 فريقاً لكل منهما، ويوجد من بينها 27 فريقاً من اللاعبين الأعلى تصنيفاً على قوائم جولة «وورلد بادل تور».

وتضم قائمة رعاة الحدث شركة مدن العقارية في أبوظبي، ومجموعة بريد الإمارات، الشركة الرائدة محلياً في تقديم الخدمات البريدية المتنوعة، و«ماكدونالدز» السلسلة متعددة الجنسيات المتخصصة في قطاع الأطعمة، و«هيلتون» علامة الضيافة العالمية الشهيرة، و«إستريلا دامن» الشركة الإسبانية الرائدة في صناعة الجعة، وشركة «هيد» المتخصصة في صناعة المعدات الرياضية، وركة «بول بادل» الإسبانية الشهيرة في مجال توريد معدات البادل، إلى جانب رعاة آخرين.