1185 لاعباً يسجلون مشاركتهم في الدوري العالمي للكاراتيه بالفجيرة

دبي (وام)

بلغ عدد اللاعبين المسجلين للمشاركة في الدوري العالمي للكاراتيه للناشئين والشباب 2023، المقرر إقامته في الفجيرة من 23 إلى 26 فبراير الجاري، نحو 1185 لاعباً ولاعبة من 67 دولة.

ويستضيف اتحاد الكاراتيه، منافسات الدوري العالمي للناشئين والشباب، أكبر بطولة على مستوى العالم في اللعبة لهذه الفئة السنية. ويحتضن مجمع زايد الرياضي بالفجيرة، ثاني أكبر مجمع رياضي على مستوى الدولة، منافسات البطولة، التي تقام للمرة الأولى في الدولة. وتتضمن منافسات البطولة 46 مسابقة في مختلف مراحل الناشئين والشباب للأولاد والبنات، تقام على مدار 4 أيام متتالية.

ونالت الإمارات ثقة الاتحاد الدولي للكاراتيه من خلال استضافتها العديد من الفعاليات العالمية بنجاح كبير، وكان أبرزها النسخة الـ25 من بطولة العالم، في مجمع حمدان بن محمد الرياضي بدبي، في نوفمبر 2021، بمشاركة أكثر من 1000 لاعب يمثلون 117 دولة. كما نظمت الإمارات فعاليات الدوري العالمي للكاراتيه في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة في فبراير 2022، بمشاركة 342 لاعباً ولاعبة من 55 دولة.

وحرصت العديد من الدول، المقرر مشاركتها في الدوري العالمي للكاراتيه للناشئين والشباب 2023، على المشاركة بأعداد كبيرة من اللاعبين واللاعبات تتناسب مع عدد مسابقات البطولة.

وكان اللواء «م» ناصر عبد الرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للكاراتيه، نائب رئيس الاتحاد الدولي، أكد في تصريحات سابقة أن الإقبال المتزايد على المشاركة في البطولة يعكس ثقة العالم في إمكانيات الإمارات التنظيمية، ويجسد النجاح الكبير لكل البطولات العالمية التي نظمتها الدولة على مدار السنوات الماضية.